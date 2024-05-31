Чоловіків не вистачає: великі компанії України запрошують на роботу жінок

Жінок запрошують не лише на посади водіїв

Після того як новий закон про мобілізацію набрав чинності, бізнес стикнувся з великим дефіцитом водіїв — за кермо кожної другої вантажівки вже нікого садити. За оцінками керівника Асоціації міжнародних експедиторів і власника транспортної компанії Віктора Берестенка, дефіцит водіїв зріс до 50%.

Про це пише Людмила Ксьонз в статті "Шанс для жінок та підлітків: як бізнес долає рекордний дефіцит кадрів, спричинений мобілізацією".

"Якщо заберуть ще 10 працівників, доведеться закривати підприємство", — каже Берестенко.

Щоб розв'язати проблему, компанії шукають жінок. Наприклад, у "Фоззі групп" на вантажівках вже працює дві дівчини, для них навіть облаштували окрему зону у гуртожитку. У "Ферекспо" за кермом важких вантажівок вже п`ять жінок. Залучає водійок і Укрпошта. Як розказав "Бізнес-Телеграфу" заступник директора з інформаційних технологій компанії-пасажирського перевізника з Полтави "Зелений слон 7" Сергій Ткаченко, вони посадили за кермо автобуса жінку-водія.

"Знайшли водійку з категорією D, дуже нею задоволені. Будемо ще розглядати кандидаток-жінок", — розказує Ткаченко.

"Полюють" за жінками не лише транспортники. Найбільше гірничо-металургійне підприємство України "Арселор Міттал Кривий Ріг" навіть проводить окрему рекламну кампанію для дівчат під лозунгом "Жінки керують тут" і вже є результати. Якщо до війни жінки займали переважно адміністративні вакансії, то зараз навіть працюють на прокатних станах. Головна причина — нестача претендентів. З початку війни з 18 000 робітників підприємства мобілізували 3 500.

На схожі масштаби проблеми скаржиться Київський метрополітен. До того ж найняти нових робітників інколи складно. Багато хто оминає офіційне працевлаштування через необхідність відвідувати ТЦК.

Також "Телеграф" розповідав, скільки компаній в Україні отримають бронь для працівників. В Мінекономіки відмовилися розкривати цю цифру.