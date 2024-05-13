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Десятками в'ються у клубки: у Києві продовжується нашестя змій (відео)

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Вужі не отруйні, але можуть вкусити
Вужі не отруйні, але можуть вкусити. Фото Вікіпедія

У сезон спарювання плазуни можуть бути агресивними

У розпалі шлюбного періоду у Києві та передмісті все частіше помічають змій. Вони десятками в'ються у клубки.

Про це повідомляють читачі місцевого каналу "Труха Київ". Кияни з обережністю обходять місця спарювання плазунів.

На записі видно, мабуть, кубло з понад двох десятків змій. Зазначається, що відео знято в передмісті столиці.

Зазначимо, шлюбний період у більшості змій припадає на весну. Зазвичай він розпочинається в кінці березня — на початку квітня і триває до кінця травня — початку червня.

У сезон спарювання плазуни можуть бути агресивними, навіть якщо їм не загрожує небезпека.

Як уберегти себе від змій під час шлюбного періоду:

  • Носіть закрите взуття та штани. Це допоможе захистити ваші ноги від укусів.
  • Будьте уважні під час ходьби по траві. Дивіться під ноги, щоб не наступити на змію.
  • Плазуни можуть ховатися під камінням, дровами та іншими предметами. Тому будьте обережні при роботі в саду.
  • Якщо зустрінете змія, не намагайтеся його спіймати або вбити. Просто дайте можливість спокійно поповзти.
  • Якщо вас укусив плазун, негайно зверніться за медичною допомогою.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на початку нового тижня. Синоптики прогнозують невеликий дощ у Києві та низьку температуру.

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#Новини Києва #Нашестя змій #Змії в Києві #Шлюбний період у вужів