Десятками в'ються у клубки: у Києві продовжується нашестя змій (відео)

У сезон спарювання плазуни можуть бути агресивними

У розпалі шлюбного періоду у Києві та передмісті все частіше помічають змій. Вони десятками в'ються у клубки.

Про це повідомляють читачі місцевого каналу "Труха Київ". Кияни з обережністю обходять місця спарювання плазунів.

На записі видно, мабуть, кубло з понад двох десятків змій. Зазначається, що відео знято в передмісті столиці.

Зазначимо, шлюбний період у більшості змій припадає на весну. Зазвичай він розпочинається в кінці березня — на початку квітня і триває до кінця травня — початку червня.

У сезон спарювання плазуни можуть бути агресивними, навіть якщо їм не загрожує небезпека.

Як уберегти себе від змій під час шлюбного періоду:

Носіть закрите взуття та штани. Це допоможе захистити ваші ноги від укусів.

Це допоможе захистити ваші ноги від укусів. Будьте уважні під час ходьби по траві. Дивіться під ноги, щоб не наступити на змію.

Дивіться під ноги, щоб не наступити на змію. Плазуни можуть ховатися під камінням, дровами та іншими предметами. Тому будьте обережні при роботі в саду .

. Якщо зустрінете змія, не намагайтеся його спіймати або вбити . Просто дайте можливість спокійно поповзти.

. Просто дайте можливість спокійно поповзти. Якщо вас укусив плазун, негайно зверніться за медичною допомогою.

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