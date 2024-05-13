Десятками в'ються у клубки: у Києві продовжується нашестя змій (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У сезон спарювання плазуни можуть бути агресивними
У розпалі шлюбного періоду у Києві та передмісті все частіше помічають змій. Вони десятками в'ються у клубки.
Про це повідомляють читачі місцевого каналу "Труха Київ". Кияни з обережністю обходять місця спарювання плазунів.
На записі видно, мабуть, кубло з понад двох десятків змій. Зазначається, що відео знято в передмісті столиці.
Зазначимо, шлюбний період у більшості змій припадає на весну. Зазвичай він розпочинається в кінці березня — на початку квітня і триває до кінця травня — початку червня.
У сезон спарювання плазуни можуть бути агресивними, навіть якщо їм не загрожує небезпека.
Як уберегти себе від змій під час шлюбного періоду:
- Носіть закрите взуття та штани. Це допоможе захистити ваші ноги від укусів.
- Будьте уважні під час ходьби по траві. Дивіться під ноги, щоб не наступити на змію.
- Плазуни можуть ховатися під камінням, дровами та іншими предметами. Тому будьте обережні при роботі в саду.
- Якщо зустрінете змія, не намагайтеся його спіймати або вбити. Просто дайте можливість спокійно поповзти.
- Якщо вас укусив плазун, негайно зверніться за медичною допомогою.
Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на початку нового тижня. Синоптики прогнозують невеликий дощ у Києві та низьку температуру.