Нашествие опасных пауков зафиксировали в одной из областей Украины (фото)

При укусе следует сразу обратиться к медикам

В Днепропетровской области зафиксировали нашествие опасных пауков, таких как каракурт, тарантул и ангиопа. Последний является индикатором глобального потепления и еще несколько лет назад в Украине встречался только на полуострове Крым.

Сейчас ангиопа почти по всей Украине, в частности активизировался этот вид пауков на Днепропетровщине. Об этом сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней (ЦКПИ).

В Днепропетровской области нашествие опасных пауков

"Днепропетровский областной ЦКПХ сообщает населению об опасности контакта с ядовитыми пауками. В связи с потеплением климата в области регистрируются укусы ядовитых пауков", — говорится в сообщении.

Центр перечислил виды опасных пауков, активизировавшихся на Днепропетровщине. Это каракурт, тарантул и ангиопа. Особенно опасны они летом во время миграции.

Зафиксирован также случай нападения черного паука эразуса. Самец похож на солнышко, потому что имеет красные крапинки на тельце. Самки полностью черные. Укус эразуса вызывает сильные аллергические реакции.

Каракурт: фото и описание

Этот паук в народе имеет недобрую славу. Недаром его называют "черная вдова". Специалисты центра предупреждают, что он может прокусить кожу человека.

Так выглядит ядовитый паук каракурт

Укусы паука опасны для человека. Возможные последствия:

сильная боль в месте укуса;

повышение температуры;

боли в мышцах;

дрожь всего тела и судороги;

одышка и другие нарушения работы дыхательной системы.

Самки имеют одну особенность. Во время брачного периода на их черном теле появляются красные пятна. Впоследствии они исчезают.

Особо опасны "черные вдовы" в период миграции. То есть с июня по начало сентября.

Чем опасен тарантул

Этот паук не столь ядовит, как каракурт, но все же укусы довольно неприятны и опасны. Тарантула относят к так называемым паукам-волкам из-за мохнатости и большого размера. Главные характеристики:

размер до 37 мм;

темно-бурый цвет сверху и черный в нижней части;

самка откладывает 100-400 яиц за раз;

паук сам не нападает, если его не трогать;

людям угрожают только самки.

Тарантулы выглядят крайне угрожающе

Стоит отметить, что самки агрессивны только в тот момент, когда носят маленьких паучат. Они их могут либо носить на себе, либо передвигать на тонкой паутине.

"Тарантула можно встретить под камнями, в степи, балках, на огородах, где они строят свои норы. В период миграции растет количество укусов людей, домашних животных", ― предупреждают в центре.

Что известно об ангиопе

Его еще называют пауком-осой или пауком-зеброй из-за характерных полосок. Раньше он жил только в Крыму, а теперь встречается и в других областях Украины. Распространен на Днепропетровщине.

"Их очень легко определить по брюшку, нарисованному черными и желтыми полосками. Самки достигают до 7 см, самцы ― значительно меньших размеров и не имеют яркой окраски. Пауков-зебр можно встретить в небольших канатах, приусадебных участках, огородах, кустах малины, смородины, крыжовника", ― говорится в сообщении.

Ангиопу очень легко отличить благодаря ярким полоскам

Укусы ангиопы опасны для человека. Они вызывают следующие симптомы:

сильные аллергические реакции;

отеки;

нарывы;

некроз тканей (в тяжелых случаях).

Для справки: в Днепре ГУ ЦКПХ Минздрава проводят определение видового состава ядовитых пауков. Узнать детали можно по телефону 731-96-19.

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