Из плена вернули 10 украинцев: некоторых россияне удерживали еще до вторжения

Некоторые из освобожденных провели в плену больше пяти лет

После недавнего обмена пленными, благодаря которому удалось вернуть 90 защитников домой, Украина вернула еще десять человек. На этот раз это были гражданские, которых Россия захватила еще до начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что возвращению украинцев домой содействовал Ватикан. Глава государства назвал имена украинцев, которые вернулись из плена.

Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который был захвачен в плен в Крыму еще в 2021 году.

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов.

Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Иван Левицкий и Богдан Гелета в российском заключении

Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова — гражданские, которые были взяты в заложники в Беларуси.

Николай Швец

Павел Куприенко

Наталья Захаренко

Екатерина Брюханова

"Все они уже освобождены и дома – в Украине. Спасибо каждому и каждому, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана для того, чтобы вернуть домой этих людей. Обязательно освободим всех наших граждан", — написал Владимир Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал фото с освобожденными гражданскими украинцами. Он призвал все семьи, которые ждут своих близких домой, не отчаиваться и не терять веру.

"Это радостная новость для украинских семей и надежда на то, что такие возвращения будут продолжаться. Украина постоянно работает над тем, чтобы все наши граждане вернулись домой. Представители нашего Офиса будут следить за соблюдением их прав. В частности, о медицинском осмотре, реабилитации, получении необходимых документов, получении необходимой помощи", — сообщил Дмитрий Лубинец.

Стало ли возвращение украинцев результатом обмена, не уточняется, однако стоит напомнить, что несколько дней назад России был выдан один из одиозных иерархов УПЦ МП, приговоренный в Украине к тюрьме, митрополит Ионафан. Он встретился с путинским патриархом Кириллом в Москве и получил от него награду.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в плену у россиян погиб украинский защитник Павел Шайтан. Родственники до последнего надеялись, что он живой и скоро вернется домой.