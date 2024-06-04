"Про емпатію не йдеться, про мінімальну повагу теж": поліцейську, яка повернулася з полону, захейтили через нігті

Майже під кожним постом про жінок і війну з'являється багато коментарів з хейтом

Маріупольська поліцейська Мар'яна Чечелюк, яка під час крайнього обміну полоненими повернулася додому після двох років у полоні російських терористів, фактично була змушена опублікувати фото нігтів та синців на ногах. Оскільки дуже багато коментаторів буквально "захейтили" жінку, заявивши, що вона буцімто не виглядає, як після двох років полону.

Про це написала журналістка "Радіо Свобода" Ірина Матвіїшин. За її словами, коментатори дозволяли собі фрази на кшталт "який там полон з манікюром", та й взагалі намагалися вилити на Чечелюк якнайбільше хейту.

"Ще раз. Дівчина, яка пережила Азовсталь і 2 роки знущання й невідомості, у перші дні вдома мусить пояснювати, чому в неї нігті в порядку, а не стерті до крові (?). Своїм же громадянам, щоб вони відчепилися і не лили гидоту під публікаціями про її звільнення. Людина після пекла відкриває коментарі, а суспільство їй таке: "доведи, що ти була в полоні!", "доведи, що ти страждала!". Ви уявляєте, як це? Я — ні. Про емпатію не йдеться, про мінімальну повагу теж. Жодних свідчень жінок, які були в полоні, звісно, ніхто не читав. Треба саме фото синців. Може, тоді повірять чи заспокояться. Та не факт", – зазначила вона.

Щобільше, за словами Матвіїшин, це вже справжній патерн поведінки. Майже під кожним постом про жінок і війну з'являється багато коментарів з хейтом. І далеко не завжди їх поширюють саме російські боти – часто це підхоплюють звичайні українці.

"Служиш — занадто страшна чи гламурна (з коментарів). Була в полоні- недостатньо нещасна, граєш на камеру. Не на фронті — феміністка, йди послужи. За кордоном — "оксанка" — це, до речі, про дівчат, які начебто "зрадили" українцям, бо мають хлопця-іноземця. Я не вірю, що це пишу, але так… Те, що у нас своїх же вміють заклювати без причини, відомо давно. Та все ж я бачу погану тенденцію саме стосовно жінок. І це лякає", – резюмувала вона.

Нагадаємо, Мар’яна Чечелюк провела у російському полоні 2 роки. Пройшовши через справжнє пекло, дівчина змінилася до невпізнаваності.

Мар’яна була викрадена російськими окупантами у травні 2022 року під час виїзду до Запоріжжя з оточеного Маріуполя, де вона працювала слідчою у Національній поліції.

За два роки ув’язнення вона пережила безліч фізичних та моральних тортур. Її морили голодом і били, погрожували поголити налисо. У різні часи Мар’яну утримували в Донецьку, Оленівці, Таганрозі, Камишині та колонії в Маріуполі.