Буквально шкіра та кістки: з’явились страшні фото нацгвардійця, який пробув у російському полоні два роки

Його забрали у полон з території ЧАЕС

У мережі з’явились фото нацгвардійця Романа Горілика, якого 31 травня повернули з російського полону. На світлинах видно, який він знеможений та худий, у нього видно кістки, навіть ребра та випуклості хребта, є рани.

Горілик був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), коли його росіяни взяли у заручники та вивезли з території України. Тоді у полон потрапили 169 нацгвардійців, 89 з них досі в Росії, повідомляє проєкт "Хочу жити".

"Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства — нацистськими концентраційними таборами смерті. За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, повернутих за обміном, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста", — йдеться у повідомленні.

Недопуск представників МКЧХ є порушенням Женевських конвенцій. Проте це є свідомою та цілеспрямованою політикою влади РФ, пише джерело. Це робиться спеціально для того, аби спостерігачі не могли зафіксувати погане ставлення до військовополонених.

"Повернення всіх військовополонених та цивільних заручників із російського ГУЛАГу — пріоритет України. Ми постійно публічно і в переговорному форматі звертаємося до російської сторони: давайте розв'яжемо питання військовополонених і нарешті проведемо обмін за формулою "всіх на всіх", — йдеться у повідомленні.

Автори проєкту зазначають, що росіяни використовують страждання полонених та їх родин як зброю. Нагадали вони і про те, як 9 вересня 2022 року російський диктатор Путін видав указ про "духовно-моральні цінності". Їх у переліку було 17, а перші три виглядають так:

Життя. Гідність. Права та свободи людини.

Цинізм цього можна зрозуміти, подивившись на фото Романа Горилика після двох років полону. Стан українця жахливий, на фото буквально шкіра та кістки.

Стан українця жахливий - буквально шкіра та кістки

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилась Мар’яна Чечелюк за два роки полону. 24-річна поліцейська з Маріуполя пройшла справжнє пекло. Її також звільнили під час обміну 31 травня.

Мар’яна Чечелюк показала фото синців на тілі та інші сліди тортур. У соцмережах вона також продемонструвала стан своїх нігтів.