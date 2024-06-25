Засуджений в Україні до в’язниці митрополит Іонафан з’явився в Росії: як він там опинився

Подробиці виїзду колишнього митрополита церкви московського патріархату невідомі

Митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан (у світі Анатолій Єлецьких), раніше засуджений в Україні на 5 років, прибув до Росії та зустрівся з патріархом Кирилом. Кілька днів тому його було звільнено.

Про це повідомляють росЗМІ та публікують відео зустрічі. Інформації, чому священнослужителя звільнили й випустили з країни, немає, але в Росії стверджують, що про це нібито клопотав сам і голова РПЦ путінський патріарх Кирило.

На кадрах видно, що Іоафан спробував вклонитися патріарху Кирилу, але той попросив цього не робити. Він сказав, що радий бачити священника і нагородив його орденом Сергія Радонезького.

"Ви живі, здорові, очі такі самі як 20 років тому. Але відразу видно, що перебування в полоні, не лише духовному, а й фізичному, свій відбиток накладає", — сказав путінський патріарх.

Відомо, що у серпні 2023 року архієрей був засуджений до п’яти років позбавлення волі, зокрема за статтею про виправдання російської агресії. Як повідомляли в Генпрокуратурі України, Іонафан розповсюджував серед вірян проросійські листівки, розмістив на сайті єпархії статтю, в якій заявляв про верховенство Московського патріархату, та підтримував російське вторгнення в Україну. Також священнослужителя позбавили українського громадянства.

Проте Іонафан не визнав своєї провини та подав апеляцію. На час її розгляду він був під домашнім арештом і, за деякими даними, пережив навіть інсульт. 18 червня 2024 року апеляційний суд ухвалив вирок Іонафану.

22 червня Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату заявив, що митрополит Іонафан був звільнений "за клопотанням патріарха Московського і всієї Русі Кирила". Після цього він мав приїхати до Росії, що й зробив. В Україні офіційно це жодним чином не прокоментували, від російської сторони також немає жодних подробиць.

Перед цим деякі українські та російські ЗМІ стверджували, що найближчим часом очікується новий обмін полоненими між країнами. За непідтвердженими даними, обміну могли підлягати й ув’язнені. Поки що не ясно, чи був Іонафан звільнений у зв’язку з цим обміном чи ні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії хочуть відправити священників на війну в Україну. Така доля чекає на понад 1000 священнослужителів.