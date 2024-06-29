На Дніпропетровщині двоє хлопчиків не повернулись додому: поліція просить допомоги (фото)

Один з дітей був на велосипеді

У Дніпропетровській області поліція розшукує двох дітей, які зникли у пʼятницю, 28 червня. Двоє хлопчиків 11 та 7 років не повернулись додому у селі Миколаївка.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Правоохоронці також надали перелік особливих прикмет хлопців.

"Поліція Дніпра розшукує 11-річного Ярослава Блажевича та 7-річного Артура Маковецького. 28 червня хлопці пішли з місця мешкання, що у с. Миколаївка, Петриківського району і до теперішнього часу не повернулись", — йдеться у повідомленні.

Село Миколаївка на мапі

Зазначається, що прикмети Ярослава — на вигляд 11 років, зріст приблизно 150 см, худорлявої статури, волосся коротке світло-русяве, очі блакитні. Хлопець був одягнений у шорти та футболку. Пересувається на велосипеді чорного кольору з помаранчевими літерами.

А прикмети Артура — на вигляд 7-8 років, худорлявої статури, зріст приблизно 120 см, волосся коротке темно-русяве, очі карі.

Ярослав та Артур, які зникли

Поліцейські наполягають повідомити будь-яку інформацію, яка відома про місце перебування 11-річного Ярослава та 7-річного Артура, за телефоном:

(096) 884 83 94 або 102.

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