"Куди мама дивиться?": у Дніпрі помітили величезну змію, її гладили діти (відео)

У мережі розгорілися дебати

У Дніпрі господарі вивели на прогулянку незвичайного улюбленця: бульваром Слави повзала величезна змія. Діти дуже зацікавилися пітоном та охоче його гладили.

Відео з великою змією, що повзає по траві, публікують у мережі. Зазначається, що пітон був "на вигляд дружелюбний" і ладнав з дітьми.

На одному з відео поруч зі змією дві дівчинки, вони торкаються і гладять пітона. Але змії, схоже, це не дуже сподобалося, оскільки вона намагалася відповзти, але діти наздоганяли її. Жодної агресії пітон не виявляв.

"Мені цікаво, куди мама дивиться", — каже за кадром одна зі свідків прогулянки пітона.

У коментарях, як завжди, люди розділилися на дві категорії. Одні впевнені, що пітон не становить загрози та переймаються, чи не потрібна змії допомога. Інші вважають, що вона може бути небезпечною і дивуються, що мами дозволяють дітям гладити пітона.

Варто відзначити, що пітон відноситься до сімейства неотруйних змій. Королівський пітон (ймовірно, це був саме він) сягає 1,5 метрів завдовжки. Вони харчуються переважно ссавцями (великі пітони заковтують шакалів, дикобразів тощо), і навіть птахами, великими ящірками. Здобич ловлять, хапаючи її зубами та водночас стискаючи кільцями свого тіла. Відомі випадки нападу пітонів на людину, у тому числі й на своїх господарів, хоча ці випадки вкрай рідкісні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями на Львівщині було зафіксовано черговий напад змії на людину. У селищі Славське змія вкусила чоловіка за ногу.