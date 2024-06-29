На Днепропетровщине два мальчика не вернулись домой: полиция просит помощи (фото)

Один из детей был на велосипеде

В Днепропетровской области полиция разыскивает двоих детей, пропавших в пятницу, 28 июня. Двое мальчиков 11 и 7 лет не вернулись домой в селе Николаевка.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. Правоохранители также предоставили перечень особых примет ребят.

"Полиция Днепра разыскивает 11-летнего Ярослава Блажевича и 7-летнего Артура Маковецкого. 28 июня ребята ушли с места жительства, что в Николаевке, Петриковском районе и до настоящего времени не вернулись", — говорится в сообщении.

Село Николаевка на карте

Отмечается, что приметы Ярослава — на вид 11 лет, рост примерно 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые. Парень был одет в шорты и футболку. Передвигается на велосипеде черного цвета с оранжевыми буквами.

А приметы Артура – на вид 7-8 лет, худощавого телосложения, рост примерно 120 см, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Ярослав и Артур, пропавших

Полицейские настаивают сообщить любую информацию, которая известна о местонахождении 11-летнего Ярослава и 7-летнего Артура, по телефону:

(096) 884 83 94 или 102.

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