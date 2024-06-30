Конференція стала унікальною платформою для обміну знаннями та досвідом між науковцями та практиками

27 червня в просторі MACPaw Space відбулась наукова конференція "Cтрес-асоційовані розлади: запровадження світових практик діагностики та лікування". Вона стала заключним заходом місяця обізнаності про ПТСР та зібрала провідних українських та іноземних науковців, які вивчають цю проблему та шукають шляхи її вирішення.

Як відмітила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час урочистого відкриття конференції, за опитуваннями Всесвітньої організації охорони здоров’я 70 % українців сьогодні відчувають стрес. За її словами соціальна підтримка є тією основою, яка може допомогти психологам і психіатрам первинно в їх роботі.

"Якщо ми працюємо з емоціями, якщо ми працюємо з психікою, як можна якісно відновити психоемоційний стан людини, якщо це, наприклад, внутрішньо переміщена особа і не знає, де завтра буде жити. Якщо це людина з пораненням і не знає, як його запротезують… Ця частина невирішених проблем є тягарем для роботи будь-якого психіатра", — відмічає пані Оксана.

Важливу тему підняла також заступниця Міністра у справах ветеранів Руслана Величко-Трифонюк: "Наше суспільство наразі взагалі не розуміє, що таке ПТСР. Вони не розуміють, що ПТСР не тільки у ветеранів може бути, що ПТСР може бути і після тяжких травматичних пологів, і після досить тривалого стресу, в якому ми зараз всі знаходимося вже більше ніж два роки після повномасштабного вторгнення. І після автомобільних аварій і тому подібне. Тому ця тема є дуже важливою. Цю тему треба не тільки на наукових конференціях обговоювати, її необхідно нести у маси".

Конференція стала унікальною платформою для обміну знаннями та досвідом між науковцями та практиками, спрямованою на покращення методів діагностики та терапії психічних розладів. В учасників була можливість заслухати доповіді та отримати відповіді на запитання від відомих іноземних експертів у галузі психіатрії, психології: Філіп Гайленд (Кафедра психології, Університет Мейнуту, Ірландія), Танос Каратціас (Школа охорони здоров’я та соціальної допомоги, Університет Нейпір, Шотландія), Марк Шевлін (Школа психології, Ольстерський університет, Північна Ірландія).

Представниками української наукової спільноти та фахівцями у сфері психіатрії, психології та нейрофізіології стали Дмитро Марценковський (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Кафедра психіатрії та наркології; Медичний центр "DOSLID", Київ), Віктор Досенко (Відділ загальної та молекулярної патофізіології, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, Медична лабораторія CSD), Віктор Комаренко (3 OШБр, капітан ЗСУ), Ксенія Возніцина (Директорка ДЗ "Центр психологічного здоров’я "Лісова поляна" МОЗ України"), Антон Савченко (Медичний центр "DOSLID"), Тетяна Ціленко (Психологиня у напрямку травматерапії та терапії горя), Сергій Данилов (технологічний стартап "Anima").

Зазначимо, що за традицією, започаткованою в США, щорічно червень є місяцем обізнаності про ПТСР. Це серія мистецьких та просвітницьких заходів спрямованих на популяризацію обізнаності про проблему ПТСР у військових та цивільного населення та пошуку нових рішень екологічної комунікації та взаємодії в соціумі.

Цього року в рамках місяця обізнаності про ПТСР пройшло три масштабні заходи:

Мистецький захід — виставка картин Алли Ронікер в Музеї історії Києва, 5-16 червня

Наукові заходи:

Конференція "TRiM – система скринінгу та профілактики порушень ментального здоров`я", 15 червня

Конференція "Cтрес-асоційовані розлади: запровадження світових практик діагностики та лікування", 27 червня

Організаторами заходів виступили фонд UnitedHelpUkraine за підтримки ГО "Українська вища медична школа" та проєкту "БугуртСіч", а партнерами стали MacPaw Space та CSD LAB.