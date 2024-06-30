Конференция стала уникальной платформой для обмена знаниями и опытом между учеными и практиками

27 июня в пространстве MACPaw Space состоялась научная конференция "Cтресс-ассоциированные расстройства: внедрение мировых практик диагностики и лечения". Она стала заключительным мерояприятием месяца осведомленности о ПТСР и собрала ведущих украинских и иностранных ученых, которые изучают эту проблему и ищут пути ее решения.

Как отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович во время торжественного открытия конференции, по опросам Всемирной организации здравоохранения 70% украинцев сегодня испытывают стресс. По ее словам, социальная поддержка является той основой, которая может помочь психологам и психиатрам первично в их работе.

"Если мы работаем с эмоциями, если мы работаем с психикой, как можно качественно восстановить психоэмоциональное состояние человека, если это, например, внутренне перемещенное лицо и не знает, где завтра будет жить. Если это человек с ранением и не знает, как его запротезируют … Эта часть нерешенных проблем является тяжелой ношей для работы любого психиатра", — отмечает Оксана.

Важную тему подняла также заместитель Министра по делам ветеранов Руслана Величко-Трифонюк: "Наше общество пока вообще не понимает, что такое ПТСР. Они не понимают, что ПТСР не только у ветеранов может быть, что ПТСР может быть и после тяжелых травматических родов, и после достаточно продолжительного стресса, в котором мы сейчас находимся уже более двух лет после полномасштабного вторжения. И после автомобильных аварий и тому подобное. Поэтому эта тема очень важна. Эту тему нужно не только на научных конференциях обсуждать, ее необходимо нести в массы".

Конференция стала уникальной платформой для обмена знаниями и опытом между учеными и практиками, направленной на улучшение методов диагностики и терапии психических расстройств. У участников была возможность заслушать доклады и получить ответы на вопросы от известных иностранных экспертов в области психиатрии, психологии: Филипп Гайленд (Кафедра психологии, Университет Мейнута, Ирландия), Танос Каратциас (Школа здравоохранения и социальной помощи, Университет Нейпир, Шотландия), Марк Шевлин (Школа психологии, Ольстерский университет, Северная Ирландия)

Представителями украинского научного сообщества и специалистами в сфере психиатрии, психологии и нейрофизиологии стали Дмитрий Марценковский (Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Кафедра психиатрии и наркологии; Медицинский центр "DOSLID", Киев), Виктор Досенко (Отдел общей и молекулярной патофизиологии, Институт физиологии имени А.А. "DOSLID"), Татьяна Циленко (Психологиня в направлении травматерапии и терапии горя), Сергей Данилов (технологический стартап "Anima").

Отметим, что по традиции, начатой в США, ежегодно июнь является месяцем осведомленности о ПТСР. Это серия художественных и просветительских мероприятий, направленных на популяризацию осведомленности о проблеме ПТСР у военных и гражданского населения и поиск новых решений экологической коммуникации и взаимодействия в социуме.

В этом году в рамках месяца осведомленности о ПТСР прошло три масштабных мероприятия:

Художественное мероприятие — выставка картин Аллы Роникер в Музее истории Киева, 5-16 июня

Научные мероприятия:

Конференция "TRiM – система скрининга и профилактики нарушений ментального здоровья", 15 июня

Конференция "Cтресс-ассоциированные расстройства: внедрение мировых практик диагностики и лечения", 27 июня

Организаторами мероприятий выступили фонд UnitedHelpUkraine при поддержке ОО "Украинская высшая медицинская школа" и проекта "БугуртСич", а партнерами стали MacPaw Space и CSD LAB.