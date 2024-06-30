Відключення світла в Україні 1 липня: яка причина та скільки діятимуть графіки

Усього діє шість черг відключення

У понеділок, 1 липня, в Україні продовжиться відключення електроенергії протягом доби. Вони відбуватимуться відповідно до графіків.

Причиною цього є зростання енергоспоживання через спеку. Про це повідомляє "ДТЕК" і "Укренерго".

"1 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — повідомили в ДТЕК.

В "Укренерго" пишуть, що актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Відключення світла в Україні 1 липня

Зазначимо, що графіки мають три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (позначено світло-сірим). Споживачі поділені на шість груп, які по черзі відключають світло.

Варто додати, що застосування графіків відключення світла в Україні — це вимушений крок у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі нашої країни після ворожого обстрілу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні будуть давати пільгові кредити ОСББ на боротьбу з блекаутами. Держава обіцяє відшкодовувати частину коштів.