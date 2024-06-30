Отключение света в Украине 1 июля: какая причина и сколько будут действовать графики

Всего действует шесть очередей отключения

В понедельник, 1 июля, в Украине продолжится отключение электроэнергии в течение суток. Они будут проходить в соответствии с графиками.

Причиной этого является рост энергопотребления из-за жары. Об этом сообщает "ДТЭК" и "Укрэнерго".

"1 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — сообщили в ДТЭК.

В Укрэнерго пишут, что актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Отключение света в Украине 1 июля

Отметим, что графики имеют три категории: свет есть (обозначен белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (обозначен светло-серым). Потребители поделены на шесть групп, которые поочередно отключают свет.

Стоит добавить, что применение графиков отключения света в Украине — это вынужденный ответный шаг на сложную ситуацию в энергосистеме нашей страны после вражеского обстрела.

Ранее Телеграф писал, что в Украине будут давать льготные кредиты ОСМД на борьбу с блекаутами. Государство обещает возмещать часть средств.