Африканская жара добралась до Украины: синоптик рассказал, что ждать от погоды в первую неделю июля

Актуальный прогноз погоды от "Телеграфа"

В Украине уже начался второй месяц лета. Именно он обещает быть жарким. Но какая погода ждет украинцев в первую неделю июля?

"Телеграф" со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича рассказывает, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. По словам синоптика, на неделе в центральных, южных и восточных областях ожидается аномально жаркая и сухая погода.

"В результате поступления жаркой воздушной массы африканского происхождения на фоне высотного антициклона, в большинстве областей нашей страны прогнозируется период аномальной жары с дневными показателями в южных и восточных регионах местами до +39 градусов тепла", — пишет он.

В понедельник, 1 июля, осадков в большинстве областей не предполагается, только днем и вечером в западном регионе пройдут грозовые дожди, местами в сопровождении шквалов 17-22 м/с и града. Ветер на Левобережье переменных направлений, в западных областях южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22, днем +30...+35, на юге до +37 градусов тепла.

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Во вторник, 2 июля, неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами сохранится в западной части страны, вечером грозы ожидаются в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории страны жарко и сухо. Ветер переменных направлений, на Правобережье преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22, днем в западной части +20...+25, на севере +29...+34, в центре, на юге и востоке страны +33...+38 градусов тепла.

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В среду 3 июля дождливая и прохладная погода ожидается в западных, а также Киевской и Черниговской областях. На остальной стране без осадков и удержится сильная жара. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20, днем в западных и северных областях +20...+25, на остальной стране +33...+39 градусов тепла.

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