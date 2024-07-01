Забудьте о "мелочи" и "сдаче": языковед объяснил, как правильно говорить по-украински

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев переходят на повседневное общение на украинском языке. Но в их речи все еще проскакивают неправильные слова или русизмы.

В частности, ошибки возникают, когда речь идет о деньгах. Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

По его словам, в Украине иногда используют калькированные с русского языка слова "мелочь" и "сдача". Языковед подчеркнул, что вместо них нужно использовать украинские слова "дрібні" (употребляется только во множестве) и "решта" соответственно.

Также Авраменко рассказал, как на украинском языке в творительном падеже (кем/чем?) правильно говорить и писать "грішми" или "грошима". По его словам, в случае творительного падежа — оба варианта правильные — "не розкидайтеся грішми" и "не розкидайтеся грошима".

Кроме того, языковед рассказал, что как правильно на украинском ставить ударение в слове "грошей". Авраменко подчеркнул, что правильный вариант с ударением на первом слоге — "бракує грОшей".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что помимо всем известных семи цветов радуги в украинском языке есть обозначения и для других оттенков, которые различает глаз человека. Не все знают эти названия.