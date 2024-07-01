Чи можуть співробітники ТЦК самостійно затримувати військовозобов’язаних: юрист дав чітку відповідь

Працівник ТЦК може лише викликати поліцію у певних випадках

Представники ТЦК не уповноважені утримувати громадян без участі представників поліції. Якщо ж затримання провадилося без законних підстав, це може бути оскаржено до суду.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук в інтерв’ю "РБК-Україна". Він також додав, у яких випадках працівники ТЦК можуть затримати військовозобов’язаного чоловіка.

"Працівники ТЦК можуть викликати поліцію для затримання чоловіка, якщо є судове рішення — наприклад, рішення суду про доставку особи до ТЦК або є порушення закону, наприклад, ухилення від призову", — пояснює Дмитро Франчук.

За словами юриста, чоловіки часто при спілкуванні з представниками ТЦК роблять одну й ту саму помилку. Вони не мають відповідних документів, які б підтверджували їхнє право на відстрочку або інші підстави для звільнення від призову.

Франчук також зазначив, що багато громадян недостатньо обізнані про свої права і не вміють їх відставити. Саме недостатня кількість знань може призвести до неправомірних дій працівників ТЦК.

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