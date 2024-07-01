Могут ли сотрудники ТЦК самостоятельно задерживать военнообязанных: юрист дал четкий ответ

Работник ТЦК может лишь вызывать полицию в определенных случаях

Представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан без участия представителей полиции. Если же задержание производилось без законных оснований, это может быть обжаловано в суде.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в интервью изданию "РБК-Украина". Он также добавил, в каких случаях работники ТЦК могут задержать военнообязанного мужчину.

"Работники ТЦК могут вызвать полицию для задержания мужчины, если есть судебное решение — например, решение суда об доставке лица в ТЦК или есть нарушение закона, например, уклонение от призыва", — объясняет Дмитрий Франчук.

По словам юриста, мужчины часто при общении с представителями ТЦК совершают одну и ту же ошибку. У них нет соответствующих документов, которые подтверждали бы их право на отсрочку или другие основания для освобождения от призыва.

Франчук также отметил, что многие граждане недостаточно осведомлены о своих правах и не умеют их отставить. Именно недостаточное количество знаний может привести к неправомерным действиям со стороны работников ТЦК.

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