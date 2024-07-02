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"Сором і безвідповідальність": синоптик Діденко потрапила у скандал через кошенят, у чому її звинувачують

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Автор
Наталія Діденко
Наталія Діденко. Фото Колаж "Телеграфу"

Під постом синоптика з’явилася велика кількість гнівних коментарів

Відомий народний синоптик Наталія Діденко несподівано потрапила у скандал через свій пост у соціальній мережі. Вона опублікувала фотографії кошенят, яким її друзі зараз шукають хату. Однак користувачі накинулися на неї зі звинуваченнями.

Так, днями Діденко написала на своїй сторінці у Facebook невелике оголошення про те, що "братики" та "сестрички" її домашніх улюбленців зараз шукають родину. Вона також прикріпила їхні фотографії.

"Якби ви хотіли з нами породичатися, ну, з нашими прекрасними котиками — котом Тарасунем і кішечкою Тетяною — ми були б дуже раді! Ось на фото — молодші братик і сестричка наших Тарасика і Тетянки. Шоколадна кішечка і сіренький котик!", — пише Діденко.

Синоптик зазначила, що її друзі подарують тварин безкоштовно за умови гарного ставлення до них. Вона закликала не вагатися та брати до себе кошенят.

У коментарях під постом несподівано спалахнули бурхливі обговорення. Користувачів обурила пропозиція Діденко. Дехто наголосив, що волонтери регулярно ризикують життям, щоб врятувати безпритульних тварин і вони не могли подумати, що "публічна особа підтримуватиме "плодючість" .

Зазначимо, що сама Діденко ніяк не відреагувала на звинувачення у свою адресу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’явилися три нові тварини. Відомо, що вони несуть загрозу для людей.

Теги:
#Україна #Скандал #Кошенята #Оголошення #Наталія Діденко