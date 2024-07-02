"Стыд и безответственность": синоптик Диденко попала в скандал из-за котят, в чем ее обвиняют

Под постом синоптика появилось большое количество гневных комментариев

Известный народный синоптик Наталья Диденко неожиданно попала в скандал из-за своего поста в социальной сети. Она опубликовала фотографии котят, которым ее друзья сейчас ищут дом. Однако пользователи накинулись на нее с обвинениями.

Так, на днях Диденко написала на своей странице в Facebook небольшое объявление о том, что "братики" и "сестрички" ее домашних питомцев сейчас ищут семью. Она также прикрепила их фотографии.

"Если бы вы хотели с нами породниться, ну, с нашими прекрасными котиками — котом Тарасунем и кошечкой Татьяной — мы были бы очень рады! Вот на фото – младшие братик и сестричка наших Тарасика и Таня. Шоколадная кошечка и серенький котик!", — пишет Диденко.

Синоптик отметила, что ее друзья подарят животных бесплатно при условии хорошего отношения к ним. Она призвала не колебаться и брать к себе котят.

В комментариях под постом неожиданно разгорелись бурные обсуждения. Пользователей возмутило предложение Диденко. Некоторые подчеркнули, что волонтеры регулярно рискуют жизнью, чтобы спасти бездомных животных и они никак не могли подумать, что "публичное лицо будет поддерживать "плодовитость".

Отметим,что сама Диденко никак не отреагировала на обвинения в свой адрес.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появились три новых животных. Известно, что они несут для людей угрозу.