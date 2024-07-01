Навіть не половина: нардеп розповів, скільки чоловіків в Україні не оновили дані у ТЦК

В Україні залишається ще багато військовозобов’язаних, про яких у ТЦК нічого не знають

Переважна більшість українських військовозобов’язаних, які фізично приходять до ТЦК, мають право на відстрочку. Інші для оновлення даних воліють скористатися альтернативними способами.

Про це розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в ефірі "Новини Live". За його словами, на сьогодні відомо про те, що свої дані у ТЦК, у центрах надання адмінпослуг та у додатку "Резерв+" оновили вже 2,7 мільйона військовозобов’язаних.

Нардеп зазначив, що в Міноборони якось оцінювали кількість військовозобов’язаних в Україні в 6 мільйонів осіб і підкреслив, що це цифра тих, про кого ТЦК нічого не знають. Але з появою доступніших способів оновлення даних, вона значно скоротилася.

"Якщо вони "доб’ють" до 3 мільйонів, то це буде 50% із тих, кого вони вже побачать на відповідному радарі військовозобов’язаних", — сказав Федієнко.

При цьому парламентарій наголосив, що часто буває в ТЦК і може говорити про те, що близько 90% військовозобов’язаних, які туди приходять, є заброньованими працівниками, студентами або зараховані до інших категорій, які мають законні підстави для отримання відстрочки.

Як повідомлялося раніше, в Україні прикордонники почали приймати дані до "Резерву+" або QR-коду з ЦНАП для оформлення виїздів за кордон. Тим самим ці документи, по суті, прирівняли до паперового військово-облікового документа.