Рус

Відносини між Україною та Угорщиною тепер будуть іншими? Зеленський та Орбан підсумували зустріч

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Віктор Орбан та Володимир Зеленський Новина оновлена 02 липня 2024, 15:17
Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото Соцмережі

Зеленський хоче дзеркальної взаємодії між державами

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі у столиці виступили з обнадійливою для двосторонніх відносин заявою. Лідери держав повідомили, що їхній діалог посприяв подальшому формуванню угоди, яка врегулює двосторонні проблеми.

Про це Орбан та Зеленський сказали на спільному брифінгу у Києві. Зазначається, що також Орбан запевнив у готовності Будапешта допомагати Україні в період свого головування в раді ЄС і підтримує модернізацію української економіки.

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде ґрунтуватися на дзеркальному підході у відносинах між країнами", — сказав президент України.

Президент зауважив, що найбільш принципові питання відносин – торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктурні та енергетичні питання. Віктор Орбан погодився з цим твердженням, зауваживши, що відносини між Угорщиною та Україною потрібно налагодити.

"Ми хочемо налагодити відносини між нашими країнами, ми хочемо підписати глобальну угоду про співпрацю з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими сусідами Угорщини", — додав прем'єр Угорщини.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до Києва сказав, що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів із Росією. Він назвав причину, через яку висловив цю пропозицію.

Теги:
#Київ #Угорщина #Володимир Зеленський #Віктор Орбан