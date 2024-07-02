Відносини між Україною та Угорщиною тепер будуть іншими? Зеленський та Орбан підсумували зустріч

Зеленський хоче дзеркальної взаємодії між державами

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі у столиці виступили з обнадійливою для двосторонніх відносин заявою. Лідери держав повідомили, що їхній діалог посприяв подальшому формуванню угоди, яка врегулює двосторонні проблеми.

Про це Орбан та Зеленський сказали на спільному брифінгу у Києві. Зазначається, що також Орбан запевнив у готовності Будапешта допомагати Україні в період свого головування в раді ЄС і підтримує модернізацію української економіки.

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде ґрунтуватися на дзеркальному підході у відносинах між країнами", — сказав президент України.

Президент зауважив, що найбільш принципові питання відносин – торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктурні та енергетичні питання. Віктор Орбан погодився з цим твердженням, зауваживши, що відносини між Угорщиною та Україною потрібно налагодити.

"Ми хочемо налагодити відносини між нашими країнами, ми хочемо підписати глобальну угоду про співпрацю з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими сусідами Угорщини", — додав прем'єр Угорщини.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого візиту до Києва сказав, що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу переговорів із Росією. Він назвав причину, через яку висловив цю пропозицію.