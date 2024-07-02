Отношения между Украиной и Венгрией теперь будут другими? Зеленский и Орбан подытожили встречу

Зеленский хочет зеркального взаимодействия между государствами

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в столице выступили с обнадеживающим для двусторонних отношений заявлением. Лидеры государств сообщили, что их диалог поспособствовал дальнейшему формированию соглашения, регулирующего двусторонние проблемы.

Об этом Орбан и Зеленский сказали на совместном брифинге в Киеве. Отмечается, что Орбан также заверил в готовности Будапешта помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС и поддерживает модернизацию украинской экономики.

"Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и основываться на зеркальном подходе в отношениях между странами", — сказал президент Украины.

Президент отметил, что наиболее важные вопросы отношений – торговля, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы. Виктор Орбан согласился с этим утверждением, отметив, что отношения между Венгрией и Украиной следует наладить.

"Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", — добавил премьер Венгрии.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Киев сказал, что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа переговоров с Россией. Он назвал причину, по которой высказал это предложение.