На своїй посаді він з 2010 року

У Київ із запланованим візитом прибув премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми скандальними заявами проти підтримки України. Політична позиція глави угорського уряду — досить суперечлива, адже він балансує між формальною підтримкою територіальної цілісності України та критикою західної політики щодо Росії.

Що відомо про скандального політика, зʼясовував "Телеграф". Зауважимо, що цьогоріч Орбану виповнився 61 рік і на своїй нинішній посаді він уже 14 років.

За освітою скандальний премʼєр — юрист. Він вивчав право в Університеті Етвеша Лоранда в Будапешті. Та вже у 1988 році, у свої 25 років, Орбан став одним із засновників партії "Фідес" (Альянс молодих демократів).

У 1990 році почалась політична карʼєра голови уряду Угорщини. І вже у 1998 році він вперше посів посаду премʼєр-міністра, на якій пробув до 2002 року. Повернувся Орбан до премʼєрства вже у 2010 році і перебуває на цій посаді до нині.

Зауважимо, що Орбан відомий своїми консервативними поглядами на соціальні питання, а у бік лібералізму та глобалізації висловлює числену критику. Також критикує політику ЄС, особливо щодо міграції. У своїх заявах неодноразово наполягав на важливості захисту національних інтересів.

До Орбана досить суперечливе ставлення на політичній арені, адже прихильники вважають його захисником національних інтересів Угорщини, тоді як критики звинувачують в авторитарних тенденціях та підриві демократичних інститутів.

Позиція щодо України та Росії

У контексті України угорський премʼєр вирізняється своєю дружньої до Росії позицією. Він неодноразово виступав проти санкцій щодо Росії, стверджуючи, що вони більше шкодять Європі, ніж РФ.

Які ще скандальні заяви робив Орбан:

Захід повинен гарантувати Росії безпеку, а не озброювати Україну.

Він критикував підтримку України з боку ЄС, стверджуючи, що це виснажує економіку Європи.

Висловлювався за необхідність прямих переговорів між США та Росією щодо України, ігноруючи при цьому саму Україну.

Мир в Україні можливий лише за умови перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Порівнював війну в Україні з "пожежею у сусідньому будинку", натякаючи, що Угорщина не повинна активно втручатися.

Виступав проти вступу України до НАТО, аргументуючи це тим, що це може спровокувати подальшу ескалацію з боку Росії.

На підтримку України Віктор Орбан робив значно менше заяв. Але деякі з них варті уваги, хоча вони часто є досить обмеженими або суперечливими:

Угорщина визнає територіальну цілісність України і не підтримує анексію Криму Росією.

Він висловлювався за надання гуманітарної допомоги Україні, особливо в контексті підтримки етнічних угорців в Закарпатті.

Заявляв про готовність Угорщини приймати українських біженців, хоча й критикував загальноєвропейську міграційну політику.

Він підтримав надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, хоча й з певними застереженнями.

Висловлювався за мирне врегулювання конфлікту, хоча його бачення цього процесу часто відрізняється від позиції більшості західних країн.

Він заявляв про підтримку суверенітету України, хоча й критикував деякі аспекти української політики, особливо щодо прав угорської меншини.

Важливо зазначити, що ці заяви часто супроводжуються критикою політики України або західних країн щодо конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що НАТО збирається провести військову місію в Україні, але Будапешт не братиме в ній участі.