Несподіваний візит Орбана до Києва: напередодні згадував Трампа та натякнув на швидкий мир

Що відомо про несподіваний візит Віктора Орбана до української столиці?

Візит угорського прем’єра до України у вівторок, 2 липня, ЗМІ називають подією, що "може стати першою особистою предметною зустріччю Орбана та Зеленського" з лютого 2022 року. Примітно, що візит відбувається на наступний день після того, як Угорщина почала своє піврічне головування в Раді Європейського Союзу, і лише за кілька днів після того, як Орбан і Зеленський мали коротку приватну зустріч на полях євросаміту в Брюсселі.

"Телеграф" зібрав, що відомо про візит угорського політика до Києва.

Видання Magyar Hírlap пише про те, що Орбан приїхав говорити про мир у Європі. Також прем'єр-міністр Угорщини планує обговорити з президентом Україні "актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин". Цю інформацію угорським ЗМІ підтвердив прессекретар Орбана Берталан Хавасі.

Напередодні поїздки в інтерв’ю телеканалу M1 угорський прем'єр сам анонсував, що 2 липня він зробить "перші кроки" для наближення Європи до миру, назвавши це найбільшою можливістю під час головування Угорщини в ЄС.

Він додав, що "американців не можна залишати осторонь, думаючи про майбутнє ЄС", і про російсько-українську війну, яка зараз є "найбільшою проблемою" для Європи.

Орбан нагадав, що під час дебатів американських претендентів на пост президента Дональд Трамп казав, що закінчить війну протягом 24 годин; і що, якщо він переможе, то буде перемир'я. "Чи призведе це до тривалого миру – покаже час, але те, що це буде не те, що є зараз, це точно", – заявив прем'єр-міністр.

Тому Європа має готуватися до ситуації, що рано чи пізно американці та росіяни домовляться між собою, зазначив він. "Де буде Європа в цьому всьому? Хто представлятиме ваші інтереси? А які у вас взагалі інтереси?" – додав прем’єр.

До слова, раніше з’являлася інформація про те, що в листопаді Орбан планує запросити Трампа на неформальну зустріч лідерів ЄС у Будапешті 7-8 листопада. При цьому навіть онлайн-участь республіканця у зустрічі "була б безпрецедентною і вкрай деструктивною, кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам".

Телеканал Euronews прогнозує, що, окрім теми миру, питання угорської національної меншини в Україні "може стати однією з важливих тем очікуваної зустрічі Орбана та Зеленського".

"Ще до початку російської війни проти України обмеження використання мови викликало напругу між двома країнами. Угорська сторона неодноразово заявляла, що до війни від цього залежало, чи підтримає вона вступ України до НАТО.

На думку критиків прем'єр-міністра Угорщини, Віктор Орбан використовує захист меншин як привід для проросійської політики. Вони нагадують, що хоча уряд Угорщини наразі голосував за санкції проти Москви, він неодноразово ставив під сумнів необхідність підтримки України", — йдеться у матеріалі.

Одне з головних питань також у тому, в якій ролі Орбан прибув до української столиці: як представник головуючої в ЄС країни, чи все ж як прем’єр-міністр Угорщини?

Як раніше з'ясувала британська газета The Guardian, плани поїздки Орбана склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської національної меншини. Одне з джерел розповіло виданню, що "передумовою зустрічі було розв'язання питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Угорщина знову погрожує блокувати допомогу Україні.