Є кілька цілей: політолог сказав, чого чекати від візиту Орбана до України

Є низка речей, які угорський політик може обговорити на зустрічі

Під час свого візиту до Києва та спілкування з українським президентом Володимиром Зеленським угорським прем’єр-міністр Віктор Орбан може вказати одразу на кілька важливих моментів. Зокрема, може йтися про те, як закінчити війну не військовим шляхом.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів політолог Олексій Якубін. За його словами, візит угорського прем’єра має одразу кілька цілей.

"По-перше, формально ми розуміємо — це початок головування Угорщини у Раді Європи у найближчі пів року. Але я думаю, тут є й інші цілі. По-перше, ми бачимо, що коли вже розпочалися переговори між Україною та Європейським Союзом щодо повноцінного членства, Угорщина одразу неформально висунула близько 11 пунктів, які стосуються угорської нацменшини в Україні, її праві тощо", — сказав Якубін.

Політолог не виключає, що Віктор Орбан намагатиметься просувати ці моменти. Він може про це заявляти як публічно, і непублічно.

"Другий момент пов’язаний з позицією самої Угорщини щодо українсько-російської війни. Тобто з самого початку Угорщина себе позиціонувала як країна, яка виступає за початок переговорів. Ми бачимо, що зараз, в принципі, на Заході почали обговорювати потроху, як можна закінчити російсько-українську війну не військовим шляхом. Тобто, я не говорю, що ми вже бачимо ці процеси, але такі обговорення ведуться і заяви Трампа, низка представників ультраправих, ультралівих у Європі. До речі, частина з них наразі збільшила своє представництво у парламенті", — висловив свою думку співрозмовник.

Він також не виключає, що Орбан теж хоче виступити якимсь посередником у цьому процесі. Він бачить, що змінилася атмосфера та намагається якимось чином і Угорщину вбудувати у цей процес.

"Тим більше на тлі заяви Зеленського, як він бачить собі, чи взагалі буде переговорний процес з Росією, що це може бути щось на зразок зернової угоди, коли Україну спілкується з країнами, а ті вже своєю чергою спілкуються з Росією. Я гадаю, що потенційно ці речі Орбан тут також може обговорювати", — пояснив Якубін.

Наш співрозмовник також не виключає, що важливість цього візиту пов’язана з тим, що Орбан є одним із "комунікаторів". Зокрема, він має вихід на Дональда Трампа.

"Ми бачимо, що відбувається з американською виборчою кампанією. Офіційному Києву цього виходу не вистачає. Я думаю, що тут буде спроба і цей момент якимось чином застосувати. Або Київ офіційний, або президент Зеленський, спробують це якимось чином використати", — каже Якубін.

Також політолог додає, що останнім часом Орбану з його політичними союзниками з інших країн Європи практично вдалося сформувати власну політичну групу в Європарламенті.

"Це означає, що їхній вплив буде більшим, ніж був до цього. А від Європарламенту залежатиме, по-перше, частина фінансових питань та питань, пов’язаних з кадровою політикою ЄС. Тобто те, що і на нас зараз матиме вплив", — підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським Віктор Орбан зробив пропозицію щодо припинення вогню.