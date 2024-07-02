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Українці можуть отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: що за документ та кому видається

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Мобілізація в Україні продовжується Новина оновлена 02 липня 2024, 22:17
Мобілізація в Україні продовжується. Фото Колаж з фото Офісу Президента

За втрату документа загрожує чималий штраф

У військовозобов’язаних українців залишилося два тижні, щоб встигнути оновити дані у ТЦК до 16 липня, як цього вимагає новий закон про мобілізацію. Серед документів, які чоловіки можуть отримати у військкоматі та тимчасове посвідчення.

У матеріалі "Фактів ICTV" розповіли, як має виглядати цей документ і скільки діє. Отримати тимчасове посвідчення можуть не всі військовозобов’язані.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – це документ, який видають тому, хто перебуває у запасі рядового, сержантського, офіцерського чи старшинського складу. Його видають лише у певних випадках, а саме:

  • військовозобов’язаний втратив військовий квиток;
  • не проходив службу;
  • не проходив навчання та не має військово-облікової спеціальності;
  • стоїть на обліку та отримав первинні військові звання офіцерського складу запасу;
  • вийшов із місць позбавлення волі;
  • жінкам, які є військовозобов’язаними;
  • визнаний непридатним до служби або обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я.

Отримати, замінити чи відновити тимчасове посвідчення можна лише в ТЦК. Виготовлено воно має бути із щільного паперу, розміром 145 на 210 мм. А запевнити його мають печаткою ТЦК та підписом власника.

У документі мають бути зазначені такі дані:

  • номер документа;
  • фотографія (розміром 35 на 45 мм);
  • ПІБ;
  • звання;
  • профіль;
  • склад;
  • категорія;
  • військово-облікова спеціальність;
  • причина видачі;
  • придатність до служби;
  • зарахування до запасу;
  • потреба у повторному медогляді.

На обороті вказують:

  • дату видачі;
  • особливі відмітки;
  • дані антропометричних вимірів;
  • позначки про військовий облік;
  • підпис керівника ТЦК

Термін дії тимчасового посвідчення у законодавстві не прописаний. Його необхідно замінити, якщо документ було зіпсовано, втрачено або повністю заповнено. До речі, за втрату тимчасового посвідчення військовозобов’язаного загрожує штраф 510-1700 гривень.

Також "Телеграф" розповідав, скільки чоловіків потрібно мобілізувати Україні до кінця 2024 року. У європейських колах безпеки кажуть, що темпи мобілізації за останні місяці знизилися.

Теги:
#Документ #Мобілізація #Військовозобов'язані #ТЦК