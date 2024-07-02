Українці можуть отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: що за документ та кому видається

За втрату документа загрожує чималий штраф

У військовозобов’язаних українців залишилося два тижні, щоб встигнути оновити дані у ТЦК до 16 липня, як цього вимагає новий закон про мобілізацію. Серед документів, які чоловіки можуть отримати у військкоматі та тимчасове посвідчення.

У матеріалі "Фактів ICTV" розповіли, як має виглядати цей документ і скільки діє. Отримати тимчасове посвідчення можуть не всі військовозобов’язані.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – це документ, який видають тому, хто перебуває у запасі рядового, сержантського, офіцерського чи старшинського складу. Його видають лише у певних випадках, а саме:

військовозобов’язаний втратив військовий квиток;

не проходив службу;

не проходив навчання та не має військово-облікової спеціальності;

стоїть на обліку та отримав первинні військові звання офіцерського складу запасу;

вийшов із місць позбавлення волі;

жінкам, які є військовозобов’язаними;

визнаний непридатним до служби або обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я.

Отримати, замінити чи відновити тимчасове посвідчення можна лише в ТЦК. Виготовлено воно має бути із щільного паперу, розміром 145 на 210 мм. А запевнити його мають печаткою ТЦК та підписом власника.

У документі мають бути зазначені такі дані:

номер документа;

фотографія (розміром 35 на 45 мм);

ПІБ;

звання;

профіль;

склад;

категорія;

військово-облікова спеціальність;

причина видачі;

придатність до служби;

зарахування до запасу;

потреба у повторному медогляді.

На обороті вказують:

дату видачі;

особливі відмітки;

дані антропометричних вимірів;

позначки про військовий облік;

підпис керівника ТЦК

Термін дії тимчасового посвідчення у законодавстві не прописаний. Його необхідно замінити, якщо документ було зіпсовано, втрачено або повністю заповнено. До речі, за втрату тимчасового посвідчення військовозобов’язаного загрожує штраф 510-1700 гривень.

Також "Телеграф" розповідав, скільки чоловіків потрібно мобілізувати Україні до кінця 2024 року. У європейських колах безпеки кажуть, що темпи мобілізації за останні місяці знизилися.