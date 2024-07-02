Українці можуть отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: що за документ та кому видається
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За втрату документа загрожує чималий штраф
У військовозобов’язаних українців залишилося два тижні, щоб встигнути оновити дані у ТЦК до 16 липня, як цього вимагає новий закон про мобілізацію. Серед документів, які чоловіки можуть отримати у військкоматі та тимчасове посвідчення.
У матеріалі "Фактів ICTV" розповіли, як має виглядати цей документ і скільки діє. Отримати тимчасове посвідчення можуть не всі військовозобов’язані.
Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – це документ, який видають тому, хто перебуває у запасі рядового, сержантського, офіцерського чи старшинського складу. Його видають лише у певних випадках, а саме:
- військовозобов’язаний втратив військовий квиток;
- не проходив службу;
- не проходив навчання та не має військово-облікової спеціальності;
- стоїть на обліку та отримав первинні військові звання офіцерського складу запасу;
- вийшов із місць позбавлення волі;
- жінкам, які є військовозобов’язаними;
- визнаний непридатним до служби або обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я.
Отримати, замінити чи відновити тимчасове посвідчення можна лише в ТЦК. Виготовлено воно має бути із щільного паперу, розміром 145 на 210 мм. А запевнити його мають печаткою ТЦК та підписом власника.
У документі мають бути зазначені такі дані:
- номер документа;
- фотографія (розміром 35 на 45 мм);
- ПІБ;
- звання;
- профіль;
- склад;
- категорія;
- військово-облікова спеціальність;
- причина видачі;
- придатність до служби;
- зарахування до запасу;
- потреба у повторному медогляді.
На обороті вказують:
- дату видачі;
- особливі відмітки;
- дані антропометричних вимірів;
- позначки про військовий облік;
- підпис керівника ТЦК
Термін дії тимчасового посвідчення у законодавстві не прописаний. Його необхідно замінити, якщо документ було зіпсовано, втрачено або повністю заповнено. До речі, за втрату тимчасового посвідчення військовозобов’язаного загрожує штраф 510-1700 гривень.
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