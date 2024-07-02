Украинцы могут получить временное удостоверение военнообязанного: что за документ и кому выдается

За потерю документа грозит немаленький штраф

У военнообязанных украинцев осталось две недели, чтобы успеть обновить данные в ТЦК до 16 июля, как этого требует новый закон о мобилизации. Среди документов, которые мужчины могут получить в военкомате и временное удостоверение.

В материале "Фактов ICTV" рассказали, как должен выглядеть этот документ и сколько действует. Получить временное удостоверение могут не все военнообязанные.

Временное удостоверение военнообязанного — это документ, который выдают тому, кто находится в запасе рядового, сержантского, офицерского или старшинского состава. Его выдают только в определенных случаях, а именно:

военнообязанный потерял военный билет;

не проходил службу;

не проходил обучение и не имеет военно-учетной специальности;

стоит на учете и получил первичные воинские звания офицерского состава запаса;

вышел из мест лишения свободы;

женщинам, которые являются военнообязанными;

признан непригодным к службе или ограниченно годными в военное время по состоянию здоровья.

Получить, заменить или восстановить временное удостоверение можно исключительно в ТЦК. Изготовлено оно должно быть из плотной бумаги, размером 145 на 210 мм. А заверить его должны печатью ТЦК и подписью владельца.

В документе должны быть указаны следующие данные:

номер документа;

фотография (размером 35 на 45 мм);

ФИО;

звание;

профиль;

состав;

категория;

военно-учетная специальность;

причина выдачи;

пригодность к службе;

зачисление в запас;

потребность в повторном медосмотре.

На обороте указывают:

дату выдачи;

особые отметки;

данные антропометрических измерений;

отметки о воинском учете;

подпись руководителя ТЦК.

Срок действия временного удостоверения в законодательстве не прописан. Его необходимо заменить, если документ был испорчен, потерян или полностью заполнен. К слову, за потерю временного удостоверения военнообязанного грозит штраф 510-1700 гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько мужчин нужно мобилизовать Украине к концу 2024 года. В европейских кругах безопасности говорят, что темпы мобилизации в последние месяцы снизились.