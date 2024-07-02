Украинцы могут получить временное удостоверение военнообязанного: что за документ и кому выдается
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За потерю документа грозит немаленький штраф
У военнообязанных украинцев осталось две недели, чтобы успеть обновить данные в ТЦК до 16 июля, как этого требует новый закон о мобилизации. Среди документов, которые мужчины могут получить в военкомате и временное удостоверение.
В материале "Фактов ICTV" рассказали, как должен выглядеть этот документ и сколько действует. Получить временное удостоверение могут не все военнообязанные.
Временное удостоверение военнообязанного — это документ, который выдают тому, кто находится в запасе рядового, сержантского, офицерского или старшинского состава. Его выдают только в определенных случаях, а именно:
- военнообязанный потерял военный билет;
- не проходил службу;
- не проходил обучение и не имеет военно-учетной специальности;
- стоит на учете и получил первичные воинские звания офицерского состава запаса;
- вышел из мест лишения свободы;
- женщинам, которые являются военнообязанными;
- признан непригодным к службе или ограниченно годными в военное время по состоянию здоровья.
Получить, заменить или восстановить временное удостоверение можно исключительно в ТЦК. Изготовлено оно должно быть из плотной бумаги, размером 145 на 210 мм. А заверить его должны печатью ТЦК и подписью владельца.
В документе должны быть указаны следующие данные:
- номер документа;
- фотография (размером 35 на 45 мм);
- ФИО;
- звание;
- профиль;
- состав;
- категория;
- военно-учетная специальность;
- причина выдачи;
- пригодность к службе;
- зачисление в запас;
- потребность в повторном медосмотре.
На обороте указывают:
- дату выдачи;
- особые отметки;
- данные антропометрических измерений;
- отметки о воинском учете;
- подпись руководителя ТЦК.
Срок действия временного удостоверения в законодательстве не прописан. Его необходимо заменить, если документ был испорчен, потерян или полностью заполнен. К слову, за потерю временного удостоверения военнообязанного грозит штраф 510-1700 гривен.
Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько мужчин нужно мобилизовать Украине к концу 2024 года. В европейских кругах безопасности говорят, что темпы мобилизации в последние месяцы снизились.