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Украинцы могут получить временное удостоверение военнообязанного: что за документ и кому выдается

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Мобилизация в Украине продолжается Новость обновлена 02 июля 2024, 22:17
Мобилизация в Украине продолжается. Фото Коллаж из фото Офиса Президента

За потерю документа грозит немаленький штраф

У военнообязанных украинцев осталось две недели, чтобы успеть обновить данные в ТЦК до 16 июля, как этого требует новый закон о мобилизации. Среди документов, которые мужчины могут получить в военкомате и временное удостоверение.

В материале "Фактов ICTV" рассказали, как должен выглядеть этот документ и сколько действует. Получить временное удостоверение могут не все военнообязанные.

Временное удостоверение военнообязанного — это документ, который выдают тому, кто находится в запасе рядового, сержантского, офицерского или старшинского состава. Его выдают только в определенных случаях, а именно:

  • военнообязанный потерял военный билет;
  • не проходил службу;
  • не проходил обучение и не имеет военно-учетной специальности;
  • стоит на учете и получил первичные воинские звания офицерского состава запаса;
  • вышел из мест лишения свободы;
  • женщинам, которые являются военнообязанными;
  • признан непригодным к службе или ограниченно годными в военное время по состоянию здоровья.

Получить, заменить или восстановить временное удостоверение можно исключительно в ТЦК. Изготовлено оно должно быть из плотной бумаги, размером 145 на 210 мм. А заверить его должны печатью ТЦК и подписью владельца.

В документе должны быть указаны следующие данные:

  • номер документа;
  • фотография (размером 35 на 45 мм);
  • ФИО;
  • звание;
  • профиль;
  • состав;
  • категория;
  • военно-учетная специальность;
  • причина выдачи;
  • пригодность к службе;
  • зачисление в запас;
  • потребность в повторном медосмотре.

На обороте указывают:

  • дату выдачи;
  • особые отметки;
  • данные антропометрических измерений;
  • отметки о воинском учете;
  • подпись руководителя ТЦК.

Срок действия временного удостоверения в законодательстве не прописан. Его необходимо заменить, если документ был испорчен, потерян или полностью заполнен. К слову, за потерю временного удостоверения военнообязанного грозит штраф 510-1700 гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько мужчин нужно мобилизовать Украине к концу 2024 года. В европейских кругах безопасности говорят, что темпы мобилизации в последние месяцы снизились.

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#Документ #Мобилизация #Военнообязанные #ТЦК