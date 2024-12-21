Хлопчики-зайчики та дівчата-сніжинки. Чому в СРСР діти ходили в однакових новорічних костюмах

Цьому є логічне пояснення

У радянські часи доволі часто дітей в школах та садочках на новорічні святкування одягали у костюми зайчиків та сніжинок. І навіть тоді у багатьох це викликало питання.

"Телеграф" дізнався, чому у СРСР всі хлопчики були зайчиками, а дівчата - сніжинками.

Під час новорічних карнавалів в СРСР було прийнято, щоб діти зустрічали Діда Мороза та Снігуроньку у костюмах. Проте батьки мали про це потурбуватись завчасно, і пошити вбрання власноруч. Як виявилось, одягти хлопчика у білі чи сірі штани з такого ж кольору кофтиною і додати вух легко, приблизно те саме було і з костюмами для дівчат.

Тобто хлопчикам нашивали на штани та кофтини білий чи срібний дощик і робили з картону вуха, прикрашали їх ватою та блискітками. Так з'являвся на карнавалі хлопчик-зайчик. З дівчами-сніжинками було ще легше, адже будь-яка біла, блакитна, сірувата сукня ставала вбранням для сніжинки. Його рясно обшивали дощиком, додавали такий же віночок і готово.

Загалом, костюми хопчиків-зайчиків та дівчат-сніжинок були легкі у виготовлені батьками, і до того ж могли передаватись з покоління у покоління. Тому в СРСР їх так багато і було.

Ще однією причиною в цьому питанні послугувала велика кількість дітей, що не давало змогу викладачам та вихователям надати кожній дитині унікальну роль. Ба більше батькам не дуже подобалось морочити голову з надважким карнавальним костюмом. Тому у виставах могли брати учать до 10 зайчиків та стільки ж сніжинок.

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