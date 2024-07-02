Інвалідність дружини може звільнити від мобілізації: хто саме отримає відстрочку

Є декілька випадків, в яких можна отримати відстрочку

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, її можуть надати у звʼязку з інвалідністю дружини або чоловіка.

Відповідні умови прописані у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Так, відповідно до пункту 12 частини 1 статті 23 даного закону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок:

онкологічного захворювання;

відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги);

відсутності одного з парних органів.

Водночас право на відстрочку надається у випадку, якщо у дружини III група інвалідності за загальним захворюванням. Або за наявності в особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Наприклад, якщо дружина має III групу інвалідності за загальним захворюванням та додатково має онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, чоловік має право на відстрочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у липні 2024 року в Україні можуть отримати відстрочку 14 категорій громадян, серед яких є особи з інвалідністю. Їм потрібно проходити військово-лікарську комісію, за результатами якої буде вирішено, чи можна особу мобілізувати.