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В Киеве спала жара: на сколько в городе задержится комфортная погода

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Мокрая погода
Мокрая погода. Фото 24 канал

Облака заполонили небо над городом

После жары столицу Украины посетили облака и осадки. Эта синоптическая ситуация продлится до конца рабочей недели.

Самая большая дневная температура прогнозируется 4 июля, когда столбики на термометрах покажут +29 градусов. Об этом сообщили в Meteofor.

Среда, 3 июля, принесет в город сильную облачность и мелкие утренние осадки. Воздух днем прогреется до +24 градусов, а ночью было немного холоднее – +21 градус. Сила ветров не превысит умеренных 7 м/с.

На следующий день 4 июля облачность и дожди также не покинут небо. Осадки прогнозируются во второй половине суток. Показатели термометров в дневное время достигнут +29 градусов, а ночью опустятся до +18 градусов. Мощность ветров будет колебаться от легких 2 м/с до 7 м/с.

В пятницу, 5 июля, будет держаться пасмурность и мокрая погода. Дожди ожидаются в первой половине дня, но максимальная их концентрация будет ночью. Дневная температура составит +25 градусов, а ночная — +19 градусов. Максимальная сила ветров предполагается с утра и до позднего вечера – свежие 8-10 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые регионы Украины накроют сильные ливни, грады и шквалы. Местами показатель опасности осадков будет составлять II уровень.

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