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Можна буде перепочити від спеки: Києву прогнозують добові опади, коли саме

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Дівчина
Дівчина. Фото Meta.ua

Небесна "канцелярія" вирішила потішити прохолодою

Найближчим часом висока температура протримається лише добу, а потім у столицю України завітають довготривалі дощі. Вони мають розпочатись у вівторок, йти в середу та місцями в четвер.

Цими днями пориви вітру прогнозуються лише 2 липня, коли їх показник сягатиме сильних 12-13 м/с. Про це повідомили у Meteofor.

У вівторок, 2 липня, очікується максимальна денна температура та сонце, хоча ввечері йтимуть дрібні дощі. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, а вночі охолонуло до +22 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — сильні 12-13 м/с.

Наступного дня, 3 липня, прийде прохолода з хмарністю та дощами. Опади мають йти всю добу і найбільша концентрація буде вранці. Вдень показники на термометрах сягатимуть +22 градусів. Вночі температура підвищиться до +23 градусів. Сила вітрів в цей день коливатиметься від легких 2 м/с до помірних 6-7 м/с.

Четвер, 4 липня, також обіцяє бути хмарним та місцями мокрим. Денна температура сягатиме +27 градусів, а нічна — +18 градусів. Потужність вітрів не перевищить помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України та скільки ще протримається аномальна спека. Прогнозом поділився Ігор Кібальчич.

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