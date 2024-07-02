Як зробити, щоб світло відключали за графіками: економіст дав пораду, вона не сподобається владі

Урядовці мають відчути проблеми простих українців

В Україні потрібно зробити так, щоб відключення електроенергії відбувалися за чіткими графіками. Цього потребують і бізнес і прості громадяни.

Про це розповіли у проєкті "Телеграфу" "#ПроГроші" журналісти Денис Безлюдько та Олександр Крамаренко.

"Я дуже очікую, що світло будуть вимикати таки за графіками… Тому що бізнес, він теж має розраховувати, з тими ж генераторами, скільки там потрібно палива. Бо в минулого разу, коли були позапланові відключення, у нас став навіть супермаркет. Бо вони не встигли заправити", — підкреслив Безлюдько.

Своєю чергою Крамаренко підкреслив, що є дуже просте рішення для того, щоб відключення світла були мінімізовані, а також ведені в певні графіки та розклади. За його словами, потрібно, щоб в межах цих розкладів знаходились центральні органи виконавчої влади.

"Тоді вони будуть на своїй шкурі особисто відчувати цей бардак. І дуже швидко енергорозподільчі компанії якось там владнають управлінські процеси… Як-то кажуть, поки дитя не плаче, мати не розуміє. Уряд має відчувати ті ж самі проблеми, що відчувають люди", — наголосив Крамаренко.

За його словами, це не найкраще рішення. Водночас Крамаренко зазначив, що поки управлінець не відчує на собі певні проблеми, він не почне їх з усією жагою і натхненням вирішувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як дізнатися графіки відключень світла YASNO за своєю адресою. Зробити це швидко та просто.