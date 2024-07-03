Зазначається, що підписати контракт на проходження військової служби може також особа без громадянства або іноземець

В умовах повномасштабної агресії РФ проти України тема військової служби особливо актуальна. В українців нині є 2 основних способи вступити до лав Збройних сил:шляхом мобілізації або шляхом підписання контракту.

"Телеграф" з посиланням на ТСН розповідає, хто може проходити службу за мобілізацією і контрактом.

Варто зазначити, що проходити військову службу за мобілізацією можуть лише військовозобов’язані громадяни України. Це чоловіки після 25 років, які стоять на військовому обліку і не мають обмежень, які б завадили нести військову службу. Тобто до цього віку їх не можуть мобілізувати за певними винятками.

На військову службу за контрактом осіб рядового і сержантського складу можуть прийняти:

громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

резервістів та військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

військовослужбовців, які проходять строкову військову службу;

військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для взяття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період — до 60 років).

Жінки стають військовозобов’язаними або після здобуття освіти медика чи дотичної професії, або за власним бажанням під час взяття на військовий облік. До речі раніше ми вже розповідали, хто з військовозобовʼязаних жінок може отримати повістку в липні і чи будуть їх штрафувати

Зазначається, що підписати контракт на проходження військової служби може також особа без громадянства або іноземець від 18 років (мобілізуватися вони не можуть). Щоб підписати контракт, українець або українка повинні мати базову освіту, а до іноземців та осіб без громадянства є вимога не мати судимості.

Контракт під час війни підписують також службовці строкової служби, які після 24 лютого 2022 року не звільнилися, і мобілізовані, які хочуть здобути підвищення у званні.

Від серпня 2023 року почали діяти зміни, за якими військові строкової служби (на строкову службу під час дії воєнного стану не призивають, але строковики, які на момент початку повномасштабного вторгнення не завершили службу, продовжують служити понаднормово — ред.) можуть добровільно мобілізуватися до ЗСУ, що змінює їхній статус зі строковика на мобілізованого зі всіма правами, обов’язками та підставами для звільнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого можуть мобілізувати з 1 липня.