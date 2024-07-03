Отмечается, что подписать контракт на прохождение военной службы может также человек без гражданства или иностранец

В условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины тема военной службы особенно актуальна. В украинцев сейчас есть 2 основных способа вступить в ряды Вооруженных сил: путем мобилизации или путем подписания контракта.

Телеграф со ссылкой на ТСН рассказывает, кто может проходить службу по мобилизации и контракту.

Следует отметить, что проходить военную службу по мобилизации могут только военнообязанные граждане Украины. Это мужчины после 25 лет, стоящие на военном учете и не имеющие ограничений, которые помешали бы нести военную службу. То есть, до этого возраста их не могут мобилизовать за определенными исключениями.

На военную службу по контракту лиц рядового и сержантского состава могут принять:

граждан призывного возраста, которые имеют высшее, профессионально-техническое, полное или базовое общее среднее образование и не проходили срочную военную службу;

резервистов и военнообязанных, не имеющих воинских званий офицерского состава, с соответствующим образованием и специальной подготовкой;

военнослужащих, проходящих срочную военную службу;

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период.

Возраст для взятия кандидатов на военную службу по контракту на должности рядового и сержантского состава составляет от 18 до 45 лет (в особый период до 60 лет).

Женщины становятся военнообязанными либо после образования медика или касательной профессии, либо по собственному желанию при взятии на военный учет. Кстати, ранее мы уже рассказывали, кто из военнообязанных женщин может получить повестку в июле и будут ли их штрафовать.

Подписан контракт на прохождение военной службы может также лицо без гражданства или иностранец от 18 лет (мобилизоваться они не могут). Чтобы подписать контракт, украинец или украинка должны иметь базовое образование, а иностранцам и лицам без гражданства есть требование не иметь судимости.

Контракт во время войны подписывают также служащие срочной службы, которые после 24 февраля 2022 года не уволились, и мобилизованные, желающие получить повышение в звании.

С августа 2023 г. начали действовать изменения, по которым военные срочной службы (на срочную службу во время действия военного положения не призывают, но срочники, которые на момент начала полномасштабного вторжения не завершили службу, продолжают служить сверхурочно — ред.) могут добровольно мобилизоваться в ВСУ, что изменяет их статус срочника на мобилизованного со всеми правами, обязанностями и основаниями для увольнения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого могут мобилизовать с 1 июля.