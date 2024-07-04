Один рукостискання до Путіна: скандальний журналіст Такер Карлсон візьме інтерв’ю у Зеленського

Журналіст неодноразово критикував Україну та її владу

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон має намір взяти інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. Він сподівається, що це станеться "незабаром".

Про це він повідомив у своєму профілі в соцмережі X. За його словами, його команда намагалася домовитися про цю зустріч протягом двох років, а особливо активні спроби робилися після інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіном, яке відбулося у лютому.

"Мета полягає в тому, щоб надати американцям таку необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює становище їхньої країни у світі. (Інтерв’ю, — ред.) скоро вийде, ми сподіваємося", — написав Карлсон.

Нагадаємо, що на початку лютого Карлсон взяв інтерв’ю у Путіна. У ньому багато уваги приділяли війні з Україною та власній інтерпретації історичних подій Кремлем.

При цьому він все ж таки розповідав, що йому не сподобалася та частина інтерв’ю, в якій Путін намагався очорнити Україну.

Журналіст, якому вдалося поспілкуватися особисто з російським диктатором, відомий своєю проросійською позицією та вірою в теорії змов. Такер Карлсон висловлював публічну підтримку терористичним діям Росії, а також критикував українську владу.