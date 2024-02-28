"Це найтупіша річ": Карлсон вразив несподіваними словами про Путіна

Телеведучому під час інтерв’ю з Путіним не сподобалося, як той намагався очорнити Україну

Американський журналіст Такер Карлсон, який нещодавно взяв інтерв’ю у російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами. А так звану "денацифікацію", яку в РФ вважають однією з цілей війни, він назвав "найтупішою річчю".

Про це Карлсон сказав у підкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана. Колега Такера поцікавився у нього, що той думає про те, що Путін виправдовує криваву війну в Україні нібито "денацифікацією".

За словами Карлсона, спроби Володимира Путіна виправдати агресію проти України необхідністю провести "денацифікацію" — це не що інше, як спроба назвати українців "злом".

"Це найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. "Денацифікація?" — відповів Карлсон.

До того ж журналіст зізнався, що йому не сподобалася та частина інтерв’ю, в якій Путін намагався очорнити Україну. Карлсон вважає, що позначення когось "нацистом" є просто способом назвати людину "злом". Втім, під час розмови з Путіним у нього справді склалося враження, що диктатор справді вірить у засилля неонацистів в Україні.

"Справа в тому, що "нацизм", хоч би яким він був, є невід’ємним поняттям від німецького народу. Це був націоналістичний рух у Німеччині (…) Я сам антинацист. Але не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Називати їх (українців) нацистами, це якось дуже по-дитячому", — сказав Карлсон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Такер Карлсон сказав у підкасті своєму колезі Фрідману, що Україна може бути причетною до смерті Олексія Навального. При цьому можливу провину Росії він одразу заперечує. Він навіть називав ідіотами всіх, хто так вважає.

Крім цього, були й інші заяви з боку Карлсона, які буквально говорили про його загравання з Росією. Наприклад, телеведучий заявляв, що Путін нібито готовий на компроміс і нібито хоче закінчити війну в Україні.