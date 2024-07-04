Одно рукопожатие до Путина: скандальный журналист Такер Карлсон возьмет интервью у Зеленского

Журналист неоднократно критиковал Украину и ее власти

Скандальный американский журналист Такер Карлсон намерен взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Он надеется, что это произойдет "скоро".

Об этом он сообщил в своем профиле в соцсети X. По его словам, его команда пыталась договориться об этой встрече в течение двух лет, а особенно активные попытки предпринимались после интервью с российским диктатором Владимиром Путином, которое состоялось в феврале.

"Цель состоит в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. (Интервью, — ред) скоро выйдет, мы надеемся", — написал Карлсон.

Напомним, что в начале февраля Карлсон взял интервью у Путина. В нем много внимания уделяли войне с Украиной и собственной интерпретации исторических событий Кремлем.

При этом он все же рассказывал, что ему не понравилась та часть интервью, в которой Путин пытался очернить Украину.

Журналист, которому удалось пообщаться лично с российским диктатором, известен своей пророссийской позицией и верой в теории заговоров. Такер Карлсон выражал публичную поддержку террористическим действиям России, а также критиковал украинские власти.