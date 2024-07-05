"Впервые в Украине такое вижу": репортаж с Краснопольского кладбища в Днепре, где хоронят военных

День на днем на кладбище появляются свежие могилы

С каждым днем война, развязанная Россией, забирает множество жизней украинских военных. Некоторых из них хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре, которое еще до 2014 года было совершенно пустующим местом. А теперь там покоятся те, кто смело встал на защиту своей Родины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на этом кладбище и показал, как оно выглядит сейчас. На фото можно заметить, что могилы погибших воинов находятся впритык одна к другой. Краснопольское кладбище буквально забито.

Также есть большое количество могил, в которых похоронены воины, чьи личности не были установлены. На другой части уже установлены памятники или есть таблички с именами.

Отметим, что Краснопольское кладбище — это городской некрополь Днепра, который расположен в поселке Краснополье. На Аллее неизвестных солдат кладбища похоронены временно неустановленные погибшие российско-украинской войны. Еще по состоянию на 2016 год там было похоронено 272 воина АТО.

Хоронят на этом кладбище военных не только с Днепра и Днепропетровской области. Многие защитники были родом из других городов. Есть могилы, на которых таблички с надписью "Временно неизвестный защитник Украины".

"Телеграф" также показывает, как сегодня выглядит кладбище с высоты птичьего полета. День за днем на нем появляются свежие могилы.

"В первый раз такое кладбище вижу…", — сказал наш корреспондент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне в Киеве состоялось прощание с украинской военнослужащей Шурой Рязанцевой с позывным "Ялта". За 9 дней до смерти ей исполнилось 40 лет.