Допомагала пораненим на Майдані, була в полоні та з першого дня війни пішла до ЗСУ: у Києві попрощалися із Шурою "Ялтою" Рязанцевою (фоторепортаж)

Шура мріяла повернутися до Криму на БТР

У п’ятницю, 14 червня, у Києві попрощалися з українською військовою Шурою Рязанцевою з позивним "Ялта". Дівчина була учасницею Революції гідності на Майдані 2013 року, а через рік потрапила до російського полону.

Військова померла 11 червня від серцевої недостатності. Буквально 2 червня Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років.

На церемонії прощання із захисницею України "Ялтою" побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

"Ялта" померла у віці 40 років

Відспівували "Ялту" у Михайлівському Золотоверхому соборі. На церемонії прощання зібралися рідні та близькі, знайомі та друзі, а також побратими.

Труна військової повністю була вистелена живими квітами.

Потім пройшла церемонія прощання з військовою на Майдані Незалежності. Провести в останній шлях "Ялту" зібралася велика кількість людей.

Біля труни Шури українці стояли навколішки, а водії зупиняли автівки, виходили на дорогу та співали гімн.

Поховали військову на Берковецькому цвинтарі.

В одному з інтерв’ю "Ялта" розповіла, що має дві мрії: знищити КПП в Армянську, де з неї знущалися росіяни, і повернутися до міста юності — Ялти.

"Заїхати туди на танку, як мінімум на БТР і прийти туди з автоматом у руках. На КПП Армянськ, де з мене знущалися. Я хочу з землі стерти той КПП", — зазначила кримчанка.

Відомо, що у 2013 році Шура пішла на Майдан та витягувала поранених учасників Революції гідності на Інститутській вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки "Жіноче обличчя революції".

2014 року, після анексії Криму, дівчина намагалася потрапити на півострів, але на КПП потрапила в полон до росіян, де пробула три дні.

До 2022 року працювала стилістом одягу та співпрацювала зі знаменитостями: Тіною Кароль, Ламою, гуртами O’Torvald, Бумбокс та Kozak system. Працювала з журналом Viva і була художником з костюмів у багатьох стрічках. Також була свого часу особистим стилістом Володимира Зеленського та всього "Кварталу 95".

24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, пішла до Солом’янського військкомату Києва і була направлена до Гостомелю. Але пробула там лише кілька днів, після чого займалася патрулюванням Солом’янського району та допомагала волонтерам. У результаті вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці життя проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.

Пізніше, влітку 2022 року, Шуру Рязанцеву запросили до десантно-штурмових військ. Вона проходила службу в окремому полку при 78 ОДШБ. За словами "Ялти", до неї ніколи не ставилися поблажливо і не жартували з того, що вона пішла служити.