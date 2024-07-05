Візит Орбана до Путіна: в МЗС України прокоментували поїздку та нагадали про головний принцип

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру

В Міністерстві закордонних справ України прокоментували візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви, який він здійснив у п’ятницю, 5 липня. Зауважили, що рішення здійснити цю поїздку було ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

Офіційний коментар МЗС було опубліковано на сайті відомства. При цьому у міністерстві зауважили, що жодних домовленостей про Україну без участі нашої держави бути просто не може.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися. Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру", — йдеться в повідомленні.

"Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру".

При цьому у міністерстві зауважили, що Україна залишається налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці з Угорщиною за результатами візиту Віктора Орбана до Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Європейському Союзі відреагували на візит Орбана до Росії. За словами Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, угорський прем’єр не отримував мандат ЄС на візит до Росії.

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