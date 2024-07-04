"Україна має погодитися": Путін висунув немислиму умову для припинення вогню

Диктатор також торкнувся теми припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про переговори з Україною. Він заявив, що мирне врегулювання через посередників є "вкрай малоймовірним", але саме посередництво привітав.

Про це Путін сказав під час поїздки до Казахстану, де зустрівся з лідерами дев’яти інших держав, членів ШОС. На його думку, завершити війну лише через посередників нібито не вдасться.

"У посередників мають бути певні повноваження, щоб підписувати остаточні документи. Незрозуміло, хто гарантує такі повноваження", — сказав він, але саме посередництво привітав.

Також диктатор прокоментував обіцянки Дональда Трампа про "швидке завершення війни" у разі перемоги на президентських виборах у США.

"Я не сумніваюся, що він це говорить щиро. І ми це підтримуємо. Головне питання полягає в тому, як саме Трамп вирішуватиме поставлені питання", — сказав Путін.

Також президент РФ торкнувся теми припинення вогню на випадок переговорів. Глава Кремля таку нагоду відкинув, заявивши, що це "неможливо".

"Москва не може оголошувати про припинення вогню в надії на позитивні кроки з іншого боку", — сказав Путін і додав, що "Україна для припинення вогню має погодитися на такі кроки щодо демілітаризації, які були б незворотними та прийнятними для Росії".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Путін підтвердив готовність домовлятися з Україною на своїх умовах.