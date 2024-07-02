Замість університету – фронт? Частину студентів вже у липні можуть мобілізувати: список

Тепер змінюються умови мобілізації і студентів та аспірантів.

У зв’язку з триваючим повномасштабним вторгненням РФ Верховна Рада України знову продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації. З 1 липня деякі положення зазнали змін — зокрема, можуть бути мобілізовані деякі категорії студентів.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Суперповістки, штрафи в 17 тисяч, та мобілізація студентів. Головні зміни щодо призову у липні".

Зазначається, що з 1 липня можуть бути мобілізовані три категорії студентів :

студенти, які навчаються заочно;

здобувають другу та третю вищу освіту (бакалавріат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем нижче вже наявного (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Не можуть бути мобілізовані лише ті, хто навчаються на денній або дуальній формі та отримує рівень освіти вище за попередній. Також зберігається відстрочка у студентів-чоловіків вузів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі.

Міносвіти не позбавило права на відстрочку для аспірантів, проте змінило умови для їхньої мобілізації. Цього року денна форма навчання на аспірантурі буде лише бюджетною, а обсяг держзамовлення – 7000 по всій країні.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого можуть мобілізувати у липні 2024 року. Нововведення позбавляють деяких чоловіків права на відстрочку від служби. А ось деякі все ж отримають відстрочку від мобілізації.