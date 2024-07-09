Субсидию можно получить двумя путями: что делать, если кто-то из зарегистрированных не проживает в помещении

Сумма субсидии зависит от доходов и количества проживающих

Процедуру предоставления субсидий в Украине планируется упростить. Пока этого не произошло, нужно пройти определенную процедуру – подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд. При необходимости предоставляются дополнительные документы.

Одна из таких ситуаций – когда один или более человек из зарегистрированных в жилье в нем не проживают. Если совершеннолетнее зарегистрированное лицо живет в другом месте, эта информация указывается в декларации о доходе и расходах. Размещение отдельно нужно подтвердить документально. Это может быть справка с места учебы или работы, справка о регистрации ВПЛ и т.д.

Если такой документ предоставить невозможно, жилищную субсидию назначат из акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Для его получения ПФУ направляет запрос в исполнительный орган местного совета или военную администрацию.

Пока акт не подан, заявление не будет рассматриваться, только после предоставления акта процесс назначения жилищной субсидии снова запустят. Это должно произойти в течение 30 дней с момента подачи заявления. Об ожидании акта обследования заявителя сообщают в личном кабинете на веб портале Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что получать субсидию в Украине могут не все. Есть часть граждан, состояние и материальное положение лишают их права на получение помощи, однако в каждом случае есть исключение.