Вояж продовжується: Орбан відвідав ще одного друга Путіна, що відомо про поїздку

Зустріч відбудеться для поглибленого спілкування "з питань, що становлять взаємний інтерес"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що прибув до Пекіна. До цього він був з візитом в Україні, після чого поїхав до Москви, а звідти відправився в Азербайджан. Глава угорського уряду заявив, що відвідав Китай зі своєю "мирною" місією.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі X. Глава угорського уряду заявив, що відвідав Китай зі своєю "мирною" місією.

"Мирна місія 3.0", — йдеться в повідомленні угорського політика.

Також він додав хештег Пекін.

Додамо, що в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що 8 липня у лідера КНР Сі Цзіньпіна запланована зустріч з Орбаном. Як передає Xinhua, вона відбудеться для поглибленого спілкування "з питань, що становлять взаємний інтерес".

В китайській державній урядовій агенції новин не надали інших деталей щодо їхньої зустрічі та переговорів.

"Вояж" Віктора Орбана

Віктор Орбан приїжджав до Києва та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Щодо питань миру, то він запропонував розглянути можливість одностороннього перемир'я, щоб вийти на переговори з РФ.

Минулої п'ятниці він спілкувався із Путіним у Москві. Орбан розповідав, що запитував у диктатора, що той думає про "мирні ініціативи", припинення вогню, мирні переговори та післявоєнну систему європейської безпеки.

В МЗС України відреагували на зустріч Орбана із Путіним та наголосили, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України" залишається непохитним.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у нещодавній заяві анонсував "мирні кроки" щодо України цього тижня. І порадив політикам "пристебнути ремені". Так він відреагував на критику прем'єра Орбана за нещодавню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.