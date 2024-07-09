Новинський звинуватив в ударі по "Охматдиту" політиків, а не росіян: у мережі йому відповіли

У мережі вже поспішили відповісти на такі заяви

Колишній народний депутат України, підсанкційний олігарх та бізнесмен російського походження Вадим Новинський не назвав прямо винних у ракетному ударі по лікарні "Охматдит" у Києві та пологовому будинку "Ісіда". На його думку, відповідальність лежить на політиках, які "не можуть домовитися про мир", а не на російських терористах, які випускають ракети по цивільним.

Відповідний пост було опубліковано на його сторінці у Facebook. На його думку, війну має бути завершено підписанням мирного договору України з країною-агресором.

"Ракетні удари по будівлі приватного пологового будинку "Ісіда", по київській дитячій лікарні "Охматдит", по заводоуправлінню Північного ГЗК у Кривому Розі, по інших цивільних об’єктах не мають і не можуть мати виправдання. Сторони традиційно звинуватить у трагедії одна одну. Очевидно лише одне: ця війна між двома православними народами, що вийшли з єдиної Купелі, має завершитися швидким підписанням мирного договору. І що під прицілом опиняється наше майбутнє – вагітні жінки, діти, які виявляться назавжди травмованими війною та жахами постійної небезпеки", – йдеться у пості.

Новинський заявляє, що у війнах винні політики, які не можуть домовитися, та зовнішні гравці, які прагнуть нажитися.

"Поки політики демонструють незговірливість і недоговороспроможність, а зовнішні гравці потирають руки в передчутті надприбутків, війна продовжуватиметься, забираючи нові та нові жертви, у тому числі серед мирного населення", — пише екснардеп.

Він так і не сказав прямо, що Росія здійснила цю терористичну атаку по українських містах, у тому числі й по "Охматдиту" та "Ісіді" у Києві. При цьому Новінський звертається із закликом зупинити війну.

"Саме тому не втомлюся звертатися до всіх, від кого це залежить: зупиніть війну! Заради майбутнього. І заради того, щоб страшні фотографії покалічених дитячих тіл не стали нормою фронтових буднів. Мої щирі співчуття всім постраждалим під час сьогоднішніх ракетних атак. Швидшого одужання та лікування ран тілесних і душевних!", — підсумував Новинський.

Реакція соціальних мереж

Засновниця "Енциклопедії громадянина" Юлія Нікітіна написала на своїй сторінці у Facebook відповідь на пост Новинського. Вона висловила думку, що екснардеп таким чином просуває наратив про те, що нібито винні дві сторони.

Політичний оглядач Леонід Швець іронічно назвав Новінського "ще одним миротворцем".

При цьому користувачі мережі у коментарях також обурені позицією Вадима Новинського.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 липня російські окупанти запустили по Україні ракети. Вибухи пролунали у кількох містах, у тому числі й у Києві. Як стало відомо, ворог атакував столичну лікарню "Охматдит", де перебували діти зі своїми батьками. Крім того, через російський удар по Дніпровському району Києва постраждала ще одна медустанова — приватний пологовий будинок "Ісіда".