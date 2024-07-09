Новинский обвинил в ударе по "Охматдету" политиков, а не россиян: в сети ему ответили

В сети уже поспешили ответить на такое высказывание

Бывший народный депутат Украины, подсанкционный олигарх и бизнесмен российского происхождения Вадим Новинский не назвал прямо виноватых в ракетном ударе по больнице "Охматдет" в Киеве и роддому "Исида". По его мнению, ответственность лежит на политиках, которые "не могут договориться о мире", а не на российских террористах, выпускающих ракеты по гражданским.

Соответствующий пост был опубликован на его странице в Facebook. По его мнению, война должна быть завершена подписанием мирного договора Украины со страной-агрессором.

"Ракетные удары по зданию частного роддома "Исида", по киевской детской больнице Охмадет, по заводоуправлению Северного ГОК в Кривом Роге, по другим гражданским объектам не имеют и не могут иметь оправдания. Стороны традиционно обвинят в трагедии друг друга. Очевидно только одно: эта война между двумя православными народами, вышедшими из единой Купели, должна завершиться скорейшим подписанием мирного договора. И что под прицелом оказывается наше будущее — беременные женщины, дети, которые окажутся навсегда травмированными войной и ужасами постоянной опасности", — говорится в посте.

Новинский заявляет, что в войнах виноваты политики, которые не могут договориться и внешние игроки, которые стремятся нажиться.

"Пока политики демонстрируют несговорчивость и недоговороспособность, а внешние игроки потирают руки в предчувствии сверхприбылей, война будет продолжаться, унося новые и новые жертвы, в том числе среди мирного населения. А значит — увы! — подобные трагедии будут снова и снова появляться в новостных лентах", — пишет экс-нардеп.

Он так и не сказал прямо, что Россия совершила эту террористическую атаку по украинским городам, в том числе и по "Охматдету" и "Исиде" в Киеве. При этом Новинский обращается с призывом остановить войну.

"Именно поэтому не устану обращаться ко всем, от кого это зависит: остановите войну! Ради будущего. И ради того, чтобы жуткие фотографии искалеченных детских тел не стали нормой фронтовых будней. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим в ходе сегодняшних ракетных атак. Скорейшего выздоровления и излечения ран телесных и душевных!", — подытожил Новинский.

Реакция социальных сетей

Основательница "Енциклопедії громадянина" Юлия Никитина написала на своей странице в Facebook ответ на пост Новинского. Она выразила мнение, что экс-нардеп таким образом продвигает нарратив о том, что якобы виноваты две стороны.

Политический обозреватель Леонид Швец иронично назвал Новинского "еще одним миротворцем".

При этом пользователи сети в комментариях также возмущены позицией Вадима Новинского.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 июлня россйские оккупанты запустили по Украине ракеты. Взрывы раздались в нескольких городах, в том числе и в Киеве. Как стало известно, враг атаковал столичную больницу "Охматдет", где находились дети со своими родителями. Кроме того, из-за российского удара по Днепровскому району Киева пострадало еще одно медучреждение — частный роддом "Исида".