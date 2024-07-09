Світло у Львові та області відключатимуть за новими графіками: подробиці

У графіках з’явилося більше годин, у які споживачів можуть відключати

У Львові та області знову змінили постійні (тижневі) графіки відключень світла. Це пов’язано зі значним обсягом обмежень споживання електроенергії за розпорядженнями НЕК "Укренерго".

Про це повідомили у "Львівобленерго". У графіку побільшало білих віконець, які відповідають за "можливі відключення".

У компанії додали, що терміни відключення світла можуть стати довшими, залежно від вказівок "Укренерго". На додаток до цього, щодня "Львівобленерго" публікує додаткову інформацію з періодами відключень на поточну добу.

"Ця інформація є уточненням, які саме години у червоних і білих зонах постійного графіка (можливі відключення) буде знеструмлено для кожної групи цієї доби, згідно з розпорядженнями НЕК "Укренерго", — зазначили в компанії.

Також там додали, що періоди відключень можуть коригуватись протягом доби. Оперативно дізнатися нову інформацію про відключення у Львові та Львівській області можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла".

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Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві запровадили жорсткі графіки відключень світла на 9 липня. Скільки годин без світла будуть мешканці столиці.