Свет во Львове и области будут отключать по новым графикам: подробности

В графиках появилось больше часов, в которые потребителей могут отключать

Во Львове и области снова изменили постоянные (недельные) графики отключений света. Это связано со значительным объемом ограничений потребления электроэнергии по распоряжениям НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщили во "Львовоблэнерго". В графике стало больше белых ячеек, которые отвечают за "возможные отключения.

В компании добавили, что сроки отключений света могут стать дольше, в зависимости от указаний "Укрэнерго". В добавок к этому, ежедневно "Львовоблэнерго" публикует дополнительную информацию с периодами отключений на текущие сутки.

"Эта информация является уточнением, какие именно часы в красных и белых зонах постоянного графика (возможные отключения) будут обесточены для каждой группы этих суток, согласно распоряжениям НЭК "Укрэнерго", — отметили в компании.

Также там добавили, что периоды отключений могут корректироваться в течение суток. Оперативно узнать новую информацию об отключениях во Львове и Львовской области можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света".

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве ввели жесткие графики отключений света на 9 июля. Сколько часов без света будут находится жители столицы.