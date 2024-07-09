Жорстокі графіки відключень: в ДТЕК розповіли, скільки кияни будуть без світла у вівторок

Електроенергія може бути відсутня і в "світло-сірих зонах"

У вівторок, 9 липня, у Києві та області застосовуватимуть графіки відключень світла. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. В деяких споживачів електрики може не бути по 7 годин поспіль.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби", — йдеться у повідомленні.

За вказівкою Укренерго з 05:00 до 14:00 застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

Причиною жорстокіших обмежень став значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

Енергетики закликають українців економно користуватися електроенергією. Щоб зменшити навантаження на енергосистему використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, що через складну ситуацію в енергосистемі також було скасовано так званий "День без відключень". За даними "Укренерго", це сталося через зростання споживання та підвищення температури повітря.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, як відключатимуть світло цієї зими. За найгіршого сценарію світла може не бути по 18 годин.